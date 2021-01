Gerente general de NY Mets, Jared Porter, reconoce haber enviado imágenes explícitas

La mujer, una corresponsal extranjera que se había mudado a Estados Unidos para cubrir Grandes Ligas, dijo en un momento que ignoró más de 60 mensajes de Porter antes de enviar la última foto lasciva. La relación de texto comenzó casualmente antes de que Porter, entonces el director de scouts profesionales de los Chicago Cubs, comenzara a felicitar su apariencia, invitándola a encontrarse con él en varias ciudades y preguntándole por qué lo ignoraba. Y los mensajes de texto muestran que ella dejó de responderle a Porter después de que él le envió una foto de pantalones con un bulto en el área de la ingle.

Porter continuó enviándole mensajes de texto de todos modos, enviándole docenas de mensajes a pesar de la falta de respuesta. El 11 de agosto de 2016, un día después de pedirle que se reuniera con él en un hotel en Los Ángeles, Porter le envió a la mujer 17 fotografías. Las primeras 15 fotos fueron del hotel y sus restaurantes. La 16 era igual a una foto anterior del bulto en los pantalones. La 17 fue de un pene desnudo.

Contactado por ESPN el lunes por la noche, Porter reconoció haber enviado mensajes de texto a la mujer. Inicialmente dijo que no había enviado ninguna foto de sí mismo. Cuando se le dijo que los intercambios mostraban que había enviado selfies y otras fotos, dijo que “las más explícitas no son mías. Esas son como imágenes de broma”.

Después de preguntar si ESPN planeaba publicar una historia, pidió más tiempo antes de declinar más comentarios.

En diciembre de 2017, ESPN obtuvo los mensajes luego de que una fuente de béisbol le alertara de su existencia. ESPN se acercó a la mujer, la entrevistó y estaba preparada para informar sobre las acusaciones, pero no lo hizo después de que la mujer concluyó que su carrera se vería perjudicada si se conocía la historia. ESPN se ha mantenido en contacto periódicamente con la mujer, que desde entonces dejó el periodismo y, en los últimos días, decidió presentarse solo bajo condición de anonimato porque teme una reacción violenta en su país de origen.

“Mi motivación número uno es que quiero evitar que esto le suceda a otra persona”, le dijo a ESPN a través de un intérprete. “Obviamente, él está en una posición de poder mucho mayor. Quiero evitar que eso vuelva a suceder. La otra cosa es que nunca tuve la idea de que realmente lo lamentaba”.

“Sé que en Estados Unidos hay un movimiento de empoderamiento de las mujeres. Pero en [mi país de origen], todavía está muy atrás”, dijo la mujer. “Las mujeres son arrastradas por el barro si su nombre está asociado con algún tipo de escándalo sexual. Las mujeres son las que las señalan. No quiero volver a pasar por el proceso de victimización. No quiero a otras personas. culparme”.

Porter, de 41 años, fue contratado como gerente general de los Mets el 13 de diciembre para ayudar a dirigir la oficina principal del nuevo propietario Steve Cohen. Se disculpó con la mujer en 2016 por mensaje de texto después de que ella vio la foto desnuda y envió un mensaje de texto diciendo que sus mensajes eran “extremadamente inapropiados, muy ofensivos y que se salían de la línea”.

En un comunicado a ESPN el lunes por la noche, el presidente de los Mets, Sandy Alderson, dijo: “He hablado directamente con Jared Porter sobre los eventos que tuvieron lugar en 2016 de los cuales nos enteramos esta noche por primera vez. Jared me ha reconocido su grave error de juicio, ha asumido responsabilidad por su conducta, ha expresado remordimiento y se ha disculpado previamente por sus acciones. Los Mets se toman estos asuntos en serio, esperan un comportamiento profesional y ético de todos nuestros empleados, y ciertamente no toleran la conducta descrita en su historia. Haremos un seguimiento mientras revisamos los hechos relacionados con este grave problema”.

Otras tres personas entrevistadas por ESPN dijeron que vieron o se les informó de los mensajes de texto en ese momento. Los mensajes brindan un retrato de un ejecutivo en ascenso, un reportero que trabaja con un conocimiento limitado del idioma inglés y las costumbres estadounidenses, y cómo las bromas aparentemente amistosas terminaron en una foto lasciva y no solicitada.

La mujer conoció a Porter en un ascensor en el Yankee Stadium el 26 de junio de 2016. Dijo que hablaron brevemente, la única vez que hablaron, le dijo a ESPN, sobre prospectos internacionales de béisbol e intercambiaron tarjetas de presentación.

Porter comenzó a enviarle mensajes de texto la tarde en que se conocieron y, antes de que terminara el día, le había pedido tres veces que tomara una copa. La mujer dijo que accedió a reunirse con Porter porque pensó que él se ofrecía como voluntario como fuente y esperaba que hablaran sobre béisbol. Porter preguntó en un mensaje de texto si tenía novio; la mujer dijo que en ese momento, ella creía que él simplemente estaba siendo amigable, ya que no pensaba que alguien a quien apenas conocía fuera tan atrevido. Esa noche, después de que ella dijo que no podía reunirse con él, pero que lo haría al día siguiente, Porter envió una selfie no solicitada.

