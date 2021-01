Se esperan lluvias para los siguientes días: Protección Civil Municipal

– Pide coordinadora de la dependencia acatar las recomendaciones para evitar enfermedades y accidentes

Alta probabilidad de lluvias para los siguientes tres días a partir de este martes y temperaturas que no rebasarán los 25 grados Celsius, es lo que, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera para esta semana en la capital del estado, por ello es importante acatar las recomendaciones que constantemente emite la autoridad al respecto.

El lunes permanecerá mayormente soleado y será el día más caluroso de la semana, con 25 grados Celsius en la máxima y 6 en la mínima; para martes, miércoles y jueves se esperan altas posibilidades de precipitaciones, con temperaturas máximas que no rebasarán los 21° C y no descenderán de los 7; en tanto el viernes la máxima será de 21 grados Celsius y la mínima de 4 grados durante la madrugada.

Bianca Luz Guadalupe Nevárez Moreno, coordinadora del despacho de la dependencia municipal, pidió a los chihuahuenses seguir las indicaciones referentes al frío, a las lluvias que se prevén y a la actual pandemia por COVID19, pues sólo de esta manera será posible evitar enfermedades respiratorias, contagios y accidentes en el hogar o en la vía pública a consecuencia de las lluvias.

Sigue las recomendaciones de Protección Civil y evita incidentes por la lluvia:

Maneja a velocidad moderada, con luces encendidas y con cortesía.

Rodea calles inundadas o corrientes de arroyos y cruza hasta que baje el nivel del agua.

Evita realizar días de campo o recreación en cercanías de arroyos, ríos o presas.

Retira de techos, balcones o terrazas objetos que puedan ser arrastrados por el aire o agua. Mantén en un sitio seguro bolsas de basura y sácalas cuando pase el camión.

Despeja salidas de agua en pasillos, patios, techos y cañerías, no subas a la azotea durante la lluvia, menos si es de terrado.

Sal de casa solamente en caso necesario y usa ropa gruesa si sales de casa.

Resguarda las mascotas en un lugar seco y seguro.

Recuerda siempre que en casos de emergencia, debes llamar al 9-1-1 o utilizar la aplicación “Marca el Cambio”.

