No me van a intimidar: Maru

La precandidata a la gubernatura por el PAN, Maru Campos Galván, señaló mediante un audio, que las acusaciones que hace un medio de comunicación impreso en donde se le acusa de corrupción durante su primera administración como alcaldesa al supuestamente recibir 18 millones de pesos, son falsos.

“Es nuevamente la industria de la difamación en contra de una servidora como parte dela persecución política se he denunciado desde hace meses, acusaciones en un medio de comunicación sin pruebas de sustento”, comentó.

A decir de la alcaldesa con licencia, el municipio de Chihuahua es de las ciudades número uno en transparencia y asegura que lo dicen calificadoras de organizaciones civiles y nunca había sido señalado por la auditoría superior.

“Son otra vez publicaciones y dichos refiriendo a dichos que no conozco y no se me han permitido conocer, violando otra vez mi presunción de inocencia y violando el debido proceso, la demencia con la que nos atacan a una semana de la elección hace mucho más evidente la persecución política y personal a los panistas y chihuahuenses les pedimos que no se dejen intimidar que sigamos trabajando para ganar este domingo 24, ahora con más razón dar una actitud de esperanza porque los chihuahuenses de bien somos más que los de odio”, destacó.

