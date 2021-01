Gobierno Municipal invita a participar en la convocatoria de Becas del Programa Alimentario del Adulto Mayor 2021

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con el objetivo de brindar apoyo a las personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, convoca a ser acreedor de una Beca del Programa Alimentario del Adulto Mayor 2021.

De esta manera las personas beneficiadas recibirán una despensa que contiene artículos de primera necesidad, pero sobre todo valorados nutrimentalmente por expertos y especiales para la dieta de los adultos mayores.

Las bases para las y los interesados son las siguientes:

BASES:

DE LAS Y LOS SOLICITANTES

Podrán participar personas que tengan 60 años cumplidos al registro de la solicitud, que residan con domicilio fijo en el Municipio de Chihuahua.

El registro deberá hacerse sólo de manera personal o por medio de algún conocido, familiar o tutor que el solicitante y/o beneficiario autorice mediante escrito. No se aceptarán listados de ningún grupo o institución, persona o asociación, o residentes de casas de cuidado. No se admitirá un representante para más de un solicitante y/o beneficiario.

El solicitante no deberá contar con algún apoyo similar ya sea Estatal, Federal o Municipal, pudiendo ser susceptible del retiro del apoyo en el momento de identificar tal situación de duplicidad de apoyos.

DE LOS REQUISITOS Y LA DOCUMENTACIÓN (en original y copia)

DE LAS Y LOS SOLICITANTES:

CURP (Con nombre completo).

Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula profesional), o bien carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal de Chihuahua con una antigüedad máxima de 1 año.

Comprobante de domicilio preferentemente luz o agua (con una antigüedad no mayor a tres meses) o recibo predial reciente.

Demostrar la necesidad de apoyo mediante estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Escrito libre y/o Carta poder debidamente llenada y firmada, en caso de nombrar conocido, tutor o familiar quien deberá también presentar identificación oficial vigente con fotografía para realizar la presentación de la documentación, que en caso de enfermedad o por causas de fuerza mayor, al beneficiario no le sea posible asistir personalmente.

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL.

Todos los beneficiarios podrán participar en las actividades que promueva la Presidencia Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, destinados al Desarrollo Humano del Adulto Mayor, mismas que podrán ser consultadas en cualquier momento en el teléfono 072 ext. 6510.

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN

El Comité de Validación del Programa, después de evaluar los aspectos socioeconómicos de las y los aspirantes, determinará quienes serán los beneficiarios, dando prioridad a integrantes de etnias, adultos mayores solos, personas que vivan en zonas de muy alta y alta marginación, padre o madre de policías caídos, personas adultas mayores que vivan en situación de discapacidad y con el objeto de fortalecer las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) respecto a mejorar las condiciones cardio respiratorias, musculares, la salud ósea, de reducir el riesgo de ENT ( enfermedades no transmisibles), depresión y deterioro cognitivo, a quienes participen en organizaciones o grupos que fomenten su activación y participación social.

El Comité de Validación es el encargado de la valoración, revisión y en su caso cancelación del registro o del apoyo, por información errónea o falsa sobre la situación socioeconómica del solicitante y su localización, así como también la reasignación del apoyo.

En caso de no ser posible la entrega del apoyo por un bimestre y no se acuda a reclamar éste, a más tardar dos semanas después de la fecha de entrega, el apoyo será cancelado y podrá ser reasignado por personal de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación a las personas en lista de espera del programa y/ o a quienes cumplan con los requisitos del mismo.

Aquellos beneficiarios que se tenga evidencia de que hayan mentido, hecho mal uso del programa o recibido más del apoyo otorgado, sus solicitudes serán canceladas.

Las decisiones del comité de validación serán inapelables.

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

CENTROS DE ATENCIÓN

Salón de Usos Múltiples Genaro Vázquez

C. Socialismo s/n (Juan Escutia y Tecnológico)

Col. Villa Nueva

2. Auditorio Municipal Luis H. Álvarez

C. Miguel Ángel Olea #211, Esq. Con Avenida Cuauhtémoc

Zona Centro.

3. Centro Comunitario Riberas de Sacramento

Calle Rio San Francisco esquina con calle Río Gambia

Col. Riberas de Sacramento

4. Centro Comunitario Vistas Cerro Grande

C. 72 ½ y 2da

Col. Vistas Cerro Grande

5. Comandancia Sur

Ave. Carlos Pacheco Villa #8800

Col. Lealtad II

Centro Comunitario Chihuahua 2000

Simon Sarlat Nava 702

Col. Chihuahua 2000 I Etapa

Salón Usos Múltiples Corredor Homero

Ramón Córdova y Av. Homero

Col. Revolución

Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM)

Punta El alamillo y Punta Las Guardias

Col. Punta Oriente

Gimnasio Adaptado

Calle Chapultepequito 1903, El Palomar

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Para el caso de la zona urbana será del lunes 15 de febrero al viernes 26 de febrero de 2021, de 09:00 am. a 3:00 pm.

En el caso de la zona rural del Municipio de Chihuahua, la Dirección de Desarrollo Rural fungirá como dependencia auxiliadora de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en lo concerniente a la ejecución del programa “PROGRAMA ALIMENTARIO Y DEL DESARROLLO HUMANO PARA EL ADULTO MAYOR 2021”. A efectos de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Rural podrá establecer mecanismos y formas de ejecución diversos a los aquí planteados, dentro del período de recepción que comprende del 15 de febrero al 26 de febrero del 2021, así como en cumplimiento a los requisitos plasmados en esta convocatoria.

PROCESO DE RECEPCIÓN:

Se otorgará una beca por familia; salvo casos excepcionales, los cuales deberán presentar una carta ante el Comité de Validación explicando los motivos, y este será quien determiné el otorgamiento de la beca a otro(s) integrante (s) de la familia.

Todas las solicitudes de aquel solicitante que se registre más de una vez serán canceladas.

No se aceptará ninguna solicitud con documentación incompleta. Los interesados podrán ser notificados por escrito sobre el requerimiento de alguna aclaración.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación, podrá instalar otros lugares de recepción de documentación posterior a las fechas señaladas dando aviso a los integrantes del comité de validación de los mismos.

DE LA ENTREGA DEL APOYO

ENTREGA DEL APOYO

La entrega del apoyo será de forma bimestral. (Sujeto a cambios por caso fortuito)

Se entregarán dos despensas por bimestre o su equivalente.

En caso de no haber registrado datos de la persona autorizada en el momento del registro para recoger su apoyo, deberá presentar escrito libre y/o carta poder que contenga su autorización para que la persona pueda recogerla con la firma del beneficiario y copias de las identificaciones de ambas personas.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE BENEFICIARIOS Y FAMILIARES

OBLIGACIONES:

Estar al pendiente de la publicación de los resultados, calendarización de actividades y fechas de entrega, ya sea en el periódico de mayor circulación o también por medios electrónicos en la página de Internet del Municipio de Chihuahua: http://www.municipiochihuahua.gob.mx.

http://www.facebook.com/Direccion de Desarrollo Humano y Educación

Recibir la visita del personal de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, a fin de corroborar los datos o propiciar la incorporación del adulto mayor a actividades de Desarrollo Integral;

Notificar inmediatamente a la dependencia en caso de cualquier problemática relacionada con su apoyo.

Los beneficiarios podrán participar en alguna actividad que fomenten su desarrollo físico, emocional y/o social mismo que serán organizados durante el año por el Municipio de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

DERECHOS:

Participar en las actividades de Desarrollo Integral para el adulto mayor, promovidas por el Municipio de Chihuahua.

A que los datos personales y documentación entregadas a gobierno municipal con el propósito de ser beneficiarios del programa sea reservada.

PUBLICACIÓN

La lista de las personas beneficiarias será publicada el domingo 14 de Marzo de 2021 en el diario de mayor circulación del Municipio de Chihuahua y en la página web de la Presidencia Municipal de Chihuahua: http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en la siguiente dirección http://www.facebook.com/Direccion de Desarrollo Humano y Educación.

El Gobierno Municipal no se hace responsable por la desinformación de las personas beneficiarias, tampoco es responsabilidad del Gobierno Municipal realizar llamadas telefónicas o comunicarse por otros medios con las personas beneficiarias o sus familiares para hacer recordatorios de fechas de eventos o entregas, ya que esta responsabilidad recae en las personas beneficiarias o en sus familiares, según sea el caso.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Validación del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano para el Adulto Mayor 2021.

Para mayor información favor de comunicarse a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación al teléfono: 072 ext.: 6510, o acudir a Calle Ojinaga 300, Col. Centro en un horario de 9:00 am a 15:00 pm o visitar la página web http://www.municipiochihuahua.gob.mx/convocatorias

“Este Programa es público ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

