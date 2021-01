Las 15 mentiras más notables de la presidencia de Donald Trump

Por Daniel Dale

Tratar de recoger las mentiras más notables de la presidencia de Donald Trump es como tratar de recoger los trozos de basura más destacados del basurero de la ciudad.

Hay tanta suciedad que examinar antes de que se pueda tomar una decisión.

Pero estoy calificado para el trabajo sucio. De hecho, verifiqué cada palabra pronunciada por este presidente desde el día de su toma de posesión en enero de 2017 hasta septiembre de 2020, cuando el número diario de mentiras se volvió tan inmanejable que tuve que empezar a pasar por alto algunos de sus comentarios para preservar mi salud.

Trump empeoró aún más después del 3 de noviembre. Desde entonces, ha pasado los últimos meses de lo que ha sido una presidencia tremendamente deshonesta en una implacable y peligrosa juerga de mentiras sobre las elecciones que perdió.

Mientras el país lidia con las consecuencias mortales de este engaño, he seleccionado las 15 mentiras de Trump que en mi criterio destacan de sus cuatro años en el poder, por su importancia, por su atrocidad, por su absurdo o por lo que dicen sobre el hombre.

La mentira más contundente: no llovió en su investidura

Trump comenzó su presidencia mintiendo sobre el clima.

Llovió durante el discurso de posesión de Trump. Luego, en un baile de celebración más tarde ese día, Trump le dijo a la multitud que la lluvia «simplemente nunca llegó» hasta que terminó de hablar y entró, momento en el que «llovió a cántaros».

Esta fue la primera mentira de la presidencia de Trump. Al igual que sus mentiras esa misma semana sobre la multitud en la toma de posesión, insinuaba lo que vendría después.

El presidente decía que las cosas que podíamos ver con nuestros propios ojos no eran ciertas. Y a menudo mentía descaradamente sin ninguna razón estratégica aparente.

La mentira más peligrosa: el coronavirus estaba bajo control

Trump habla al comienzo de una conferencia con miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus, el 26 de febrero de 2020 en Washington. Trump actualizó al pueblo estadounidense sobre cuál es la respuesta de ‘todo el gobierno’ de su gobierno al brote global de coronavirus.

Esto era más como un conjunto de mentiras que una sola mentira. Pero cada una –la mentira de que el virus era equivalente a la gripe; la mentira de que la situación estaba «totalmente bajo control«; la mentira de que el virus estaba «desapareciendo» — sugirió a los estadounidenses que no tenían que cambiar mucho sobre su comportamiento habitual.

Un año después de la crisis, más de 386.000 estadounidenses han muerto por causas atribuidas al virus.

No podemos decir con precisión cómo la crisis se habría desarrollado de manera diferente si Trump hubiera sido más sincero. Pero es razonable aventurar que su deshonestidad provocó un número significativo de muertes.

La saga de mentiras más alarmante: Sharpiegate

Trump hace referencia a un mapa en poder del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, mientras habla con los periodistas sobre el huracán Dorian en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2019 en Washington.

Trump tuiteó en 2019 que Alabama era uno de los estados con mayor riesgo de huracán Dorian de lo que se había pronosticado inicialmente. La oficina meteorológica federal en Birmingham luego tuiteó que, en realidad, Alabama no se vería afectada por la tormenta.

No es genial, pero se puede arreglar rápidamente con una simple corrección de la Casa Blanca. Trump, sin embargo, es tan congénitamente reacio a admitir el error que se embarcó en una campaña cada vez más ridícula para demostrar que su tuit incorrecto de Alabama era en realidad correcto, y finalmente mostró un mapa de huracanes que fue alterado crudamente con un Sharpie.

La payasada podría haber sido divertida si los funcionarios de la Casa Blanca no se hubieran puesto en acción tras bambalinas para intentar presionar a los expertos meteorológicos federales para que dijeran que él tenía razón y ellos estaban equivocados. La saga demostró que Trump no era un mentiroso solitario: estaba respaldado por todo un poderoso aparato dispuesto a luchar por sus inventos.

El tema más ridículo de una mentira: los Boy Scouts

Cuando envié un correo electrónico a los Boy Scouts of America en 2017 sobre la afirmación de Trump de que «el jefe de los Boy Scouts» lo había llamado para decirles que su discurso extrañamente político en el Jamboree Nacional de los Scouts fue «el mejor discurso que se les haya hecho jamás”, no esperaba una respuesta. Una de las cosas más difíciles de verificar los hechos de Trump fue que muchas de las personas sobre las que mintió no pensaron que les interesaba que se les citara contradiciendo públicamente a un presidente vengativo.

Los Boy Scouts lo hicieron. Una fuente de alto nivel de los Scouts –una frase que nunca pensé escribir como reportero político en Washington–, me confirmó que nunca hubo una llamada.

Sí, el presidente de Estados Unidos mintió sobre los Boy Scouts.

La mentira difamatoria más fea: la representante Ilhan Omar apoya a al Qaeda

En un evento de la Casa Blanca en 2019, Trump distorsionó enormemente una cita de 2013 de la representante Ilhan Omar para tratar de hacer creer a sus simpatizantes que la demócrata de Minnesota había expresado su apoyo al grupo terrorista Al Qaeda.

Trump continuó lanzando ataques intolerantes adicionales contra Omar en los meses siguientes. Pero es difícil imaginar una mentira más vil que el presidente cuente sobre un funcionario musulmán –que ya había recibido amenazas de muerte— que una difamación que la haga parecer a favor de terroristas.

La mentira en serie más aburrida: el déficit comercial con China solía ser de US$ 500.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, abandonan un evento de líderes empresariales en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 9 de noviembre de 2017.

Trump, un exagerador incorregible, rara vez eligió usar un número exacto cuando en su lugar podría usar un número mayor inexacto. Entonces dijo más de 100 veces que, antes de su presidencia, Estados Unidos tuvo durante años un déficit comercial anual de US$ 500.000 millones con China, aunque el déficit real anterior a Trump nunca llegó a US$ 400.000 millones.

Trump hizo versiones de la afirmación de «US$ 500.000 millones» tantas veces que se volvió casi físicamente doloroso para mí volver a comprobarlo.

La mentira más entretenida: los hombres corpulentos que lloran y que nunca antes habían llorado

Casi siempre eran hombres. Casi siempre eran grandes. Casi siempre eran obreros. Y, según el presidente, siguieron acercándose a él derramando lágrimas de gratitud, a pesar de que no habían llorado antes durante años.

La serie de Tears Stories de Trump, que a veces se doblaba como «Sir» Stories, me ayudó a entender sus mentiras como una especie de arte escénico.

Las historias eran extrañamente grandiosas, como algo que escucharías de un hombre fuerte extranjero de poca monta. También eran pura tontería. Trump era como un cómico de gira, refinando y reutilizando sus partes favoritas de deshonestidad hasta que dejaron de trabajar para él.

La gran mentira más tradicional: Trump no sabía sobre el pago a Stormy Daniels

Hemos establecido que Trump no era el tradicional político mentiroso. Una de sus características distintivas es que mintió sin sentido, fingiendo temas triviales por razones triviales.

Pero también mintió cuando lo necesitaba. Cuando le dijo a los periodistas en el Air Force One en 2018 que no sabía sobre un pago de US$ 130.000 a la actriz porno Stormy Daniels y que no sabía de dónde su entonces abogado Michael Cohen obtuvo el dinero para el pago, fue audaz: Trump lo sabía, porque había reembolsado personalmente a Cohen, y era algo convencional: el presidente mentía para tratar de salir de un escándalo de mal gusto.

La mayor mentira por omisión: Trump puso fin a la separación familiar

Gran parte de las mentiras de Trump fueron torpes, a medias. Algo era casi un arte. Esto es lo que le dijo a Chuck Todd de NBC en 2019 sobre su política ampliamente controvertida de separar a los padres migrantes de sus hijos en la frontera: «Sabes, bajo el presidente Obama tuviste la separación. Yo fui quien la terminó».

Sí, Trump firmó un decreto en 2018 para poner fin a la política de separación familiar. Lo que no le mencionó a Todd es que lo que había terminado era su propia política, un plan anunciado por su propio fiscal general que había convertido la separación familiar en algo estándar en lugar de ocasional, como lo había sido con Obama.

Todas las palabras de Trump en esas dos oraciones a Todd fueron precisas en sí mismas. Pero estaba mintiendo por lo que dejó fuera.

La mentira de campaña más descarada: Biden destruirá las protecciones para condiciones preexistentes

La campaña de reelección de Trump fue consistente y conscientemente deshonesta, especialmente en sus intentos de presentar a Joe Biden como un radical aterrador. Cuando Trump afirmó en septiembre que Biden destruiría las protecciones para las personas con afecciones de salud preexistentes –aunque el gobierno Obama-Biden creó las protecciones, aunque las protecciones fueron abrumadoramente populares, aunque Biden estaba tratando de preservarlas, y aunque el propio Trump trató repetidamente de debilitarlas– Trump no solo estaba mintiendo sino que estaba poniendo la realidad patas arriba.

La mentira de la que huyó: obtuvo el Veterans Choice

Trump podría haber contado una historia fáctica perfectamente buena sobre el programa de atención médica Veterans Choice que Obama firmó como ley en 2014: no era lo suficientemente bueno, por lo que lo reemplazó con un programa más expansivo que promulgó como ley en 2018.

Ésa no es la historia que contó –ya sea por ignorancia política, un deseo de borrar el legado de Obama o simplemente porque es un mentiroso– En cambio, afirmó una y otra vez, más de 160 veces antes de que perdiera la cuenta, que él fue quien logró que se aprobara el programa Veterans Choice después de que otros presidentes lo intentaron y fracasaron durante años.

¿Y por qué no estirarla? Sabía que probablemente no sería desafiado por un cuerpo de prensa ahogado en otro drama de Trump. No fue hasta agosto de 2020 que le preguntaron sobre la mentira en su cara.

Salió rápidamente de la habitación.

Premio a la mentira del tío loco: el ruido de los molinos de viento causa cáncer

Trump hace un gesto mientras habla durante el foro de NBC News moderado por Savannah Guthrie en el Museo de Arte Pérez en Miami el 15 de octubre de 2020.

Era un problema para el país que el presidente no solo era un teórico de la conspiración, sino que estaba inmerso en la cultura de la conspiración, tropezando regularmente con afirmaciones ridículas y luego compartiéndolas como un hecho.

Para ser un crítico tan feroz del uso de fuentes anónimas por parte de los medios, Trump seguramente le gustaba usar muchas fuentes anónimas. Sus historias estaban llenas de tonterías que atribuía a la «gente» o que decía «ellos» dicen. Uno de los elementos más disparatados fue su declaración de 2019 de que «dicen» que el ruido de los molinos de viento «causa cáncer».

Después de que Trump amplificó otra mentira de conspiración en 2020, Savannah Guthrie de NBC lo amonestó diciendo que «no eres como el tío loco de alguien que puede simplemente retuitear lo que sea».

Excepto que lo hacía, hasta que Twitter sancionó su cuenta.

La mentira más tramadora: ese plan llegaría en dos semanas

El gran plan de salud de Trump llegaría eternamente en «dos semanas». También lo fueron otros planes y anuncios.

Trump es, en esencia, un vendedor ambulante. Cada momento de su presidencia fue una oportunidad para él de venderle a alguien algo, ya sea que ese algo realmente existiera o no. Y si preguntaban cuándo podían ver realmente el elixir mágico que, según él, estaba siendo elaborado justo detrás de la cortina, tendría que retrasarlos hasta que se olvidaran de él.

Mi mentira favorita personal: Trump fue nombrado una vez el Hombre del Año de Michigan

Trump nunca ha vivido en Michigan. ¿Por qué habría sido nombrado Hombre del Año de Michigan años antes de su presidencia?

No lo habría sido. No lo era. Y, sin embargo, esta mentira que parecía haber inventado en la última semana de su campaña de 2016 se convirtió en un elemento básico de su campaña de 2020, repetida en Michigan mitin tras mitin.

Es muy ilustrativo porque tiene muy poco sentido.

La mentira más deprimente: Trump ganó las elecciones

La larga campaña de Trump en la Casa Blanca contra la realidad verificable ha culminado con su mentira de que él es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió de manera clara, certificable y justa.

Para muchos de nosotros, es una tontería ridícula. Pero para millones de estadounidenses engañados, es la verdad. Y ahora personas han muerto.

El problema de la veracidad en la nación, claramente, no es solo un problema de Trump. Con esta última tormenta de engaños y la insurrección en el Capitolio que fomentó, Trump nos ha demostrado, una vez más, cuán distante de la realidad se ha vuelto, o siempre estuvo, gran parte de su base política.

