PAN ‘pinta su raya’ con Movimiento Ciudadano

Marko Cortés señaló a MC de acordar en lo federal las diputaciones federales a cambio de que le dejen las locales.

El distanciamiento y hasta ruptura entre el PAN y Movimiento Ciudadano amenaza con escalar pues este jueves, la dirigencia nacional del Blanquiazul acudió a Jalisco, considerado bastión electoral del partido naranja y “pintó su raya” de ese partido al acusarlo de ambiguo y no ser un verdadero opositor al gobierno de Morena que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En Acción Nacional hemos definido pintar nuestra raya con el partido Movimiento Ciudadano, porque se es o no se es opositor de un régimen autoritario que busca concentrar todo el poder y todos los recursos, desaparecer los órganos autónomos e instituciones y que busca perpetuarse en el poder a nivel nacional; porque se es o no se es opositor al retroceso, a la destrucción, a la incapacidad y a la corrupción cínica del gobierno, porque en algo tan importante para México no puede haber medias tintas ni ambigüedades”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

La respuesta llegó de inmediato: “ahora resulta que Acción Nacional viene a Jalisco a dar clases de cómo ser oposición. No sé qué lamentar más, si la ignorancia de la historia reciente de Jalisco o el cinismo para intentar justificar una alianza con el PRI”, reviró el dirigente de MC, Clemente Castañeda

La raya que deja en su lado la partidocracia centralista del pasado que le falló a México hoy personificada en el PRIAN y del otro lado a hombres y mujeres que están decididos a construir un futuro más promisorio.

Luego de que fueron en alianza en las elecciones del 2018 donde abanderaron a Ricardo Anaya a la presidencia de la República, ambos partidos han escalado sus diferencias luego de que el partido naranja rechazó sumarse a la Alianza “Va por México”, que integran PAN, PRI y PRD a la Cámara de Diputados y varias gubernaturas que se renovarán este 6 de junio.

Cortés recalcó que Acción Nacional si es oposición y no hace “acuerdos en lo oscurito” y recordó que la sociedad civil pidió a la oposición no dividirse e integrar una alianza opositora capaz de arrancarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.

“Se tiene que hacer lo necesario para combatir a ese régimen autoritario y regresivo, así como escuchar a la sociedad civil que pedía no dividirse, fragmentarse e integrarse una coalición opositora para confirmar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, aseveró

El dirigente delineó que el PAN es una oposición que construye, propone y lo bueno transita, pero no consiente acuerdos donde pareciera que le dejan las diputaciones federales al gobierno, mientras que MC se queda con las locales.

“Se trata del futuro de México, de la libertad, de la democracia, de los equilibrios”, señaló.

