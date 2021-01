El Panismo va más allá de una ambición personal: Rocío Reza

La Dirigente Estatal del PAN Rocío Reza, señaló que el Panismo va más allá de un interés personal o una obsesión de poder; Acción Nacional, encuentra fortaleza en su doctrina y principios que tienen como objetivo central generar una política al servicio de los ciudadanos.

“El PAN es un instrumento al servicio de la democracia, de los ciudadanos, no somos un partido al servicio de intereses particulares, lamentablemente hay quienes han vendido su convicción ideológica a cambio de una posición de poder o un interés que se centra en una ambición personal” señaló la dirigente blanquiazul al ser cuestionada sobre la salida de la regidora Mónica Borruel hacia el partido Morena.

Agregó que resulta irónico que MORENA busque políticos al interior del partido que tanto critica, mandando una señal de que no tienen liderazgos en casa.

“Es irónico, Morena busca líderes en el partido que tanto critica, y hacen caravana para presentarlos, se nota su desesperación y la ciudadanía también notará que no tienen perfiles capaces en casa. Quien piense que irse a Morena es una buena decisión, déjenme decirles que acaban de migrar a un partido que perderá en 2021, el PAN refrendará la victoria en Chihuahua” finalizó.

