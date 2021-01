Carolina Jaramillo: “Chivas tiene que estar en la Final siempre”

César Huerta

La futbolista del Rebaño Sagrado indicó que el equipo está obligado a llegar siempre a la Final y buscará hacerlo en el Clausura 2021.

Sin importar que haya perdido a 11 jugadoras para el actual torneo, la obligación de Chivas es la misma. Por lo que representa la institución, Carolina Jaramillo asegura que el Rebaño Sagrado está obligado a llegar siempre a la Final y buscará hacerlo en el Clausura 2021 de la Liga MX Femenil, que recién ha comenzado.

“Mi objetivo aquí, por eso decidí venir a Chivas porque es un equipo grande, es el equipo al que siempre le he ido. Chivas tiene que estar en la Final siempre, sí o sí. Decido venir acá porque me gustan los retos, sabía que no sería nada fácil, no está siendo nada fácil, pero me gustaría llevar a Chivas a una Final y, por qué no, ganarla”, asegura la rojiblanca.

“Lo hemos hablado y lo principal es calificar a la siguiente fase. Primero debemos enfocarnos, por ejemplo nos toca Mazatlán (próximo sábado) y debemos pensar en eso, nos vamos proponiendo paso a paso. Sí nos hemos propuesto clasificar. Lo estamos haciendo muy bien y creo que podemos hacerlo mejor. Está en nosotros si queremos o no. Veo al equipo muy bien, es un equipo más corto, pero lo veo muy unido”, agrega.

En la presentación, Chivas venció por 2-0 a FC Juárez, pero Carolina Jaramillo sabe que resta mucho por corregir. “La verdad hemos estado trabajando muy duro. Creo que no ha sido nuestro mejor partido, pero gracias a Dios se dio el marcador. Por el esfuerzo no quedó, pero creo qué hay muchas cosas por trabajar. Es apenas el comienzo y no podemos confiarnos. La verdad hay que seguir trabajando, veo bien al equipo, pero sé que podemos mejorar. Hay que seguir trabajando, no hay otra cosa”, señala.

Finalmente, habla sobre su nuevo rol, detrás de la delantera Alicia Cervantes. “En lo personal creo que me destaco en muchas posiciones y siempre respeto la posición que ellos me quieran poner. Yo empecé como volante, después jugué de enganche que es o que ahorita estoy jugando. No desconozco la posición, pero sí tenía mucho tiempo sin jugarla. Creo que me iré adaptando poco a poco, pero no es una posición que desconozca. Siento que me puedo ver mejor y aportar más al equipo”, concluye Carolina Jaramillo.

