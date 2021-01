Maluma y J Balvin encabezan nominaciones de Premios Lo Nuestro 2021

unotv

Maluma, J Balvin y Camilo encabezan las nominaciones de los Premios Lo Nuestro 2021 que se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero en Miami, Estados Unidos con una transmisión en vivo.

J Balvin lidera la lista con 14 nominaciones que incluyen artista, álbum y canción del año que incluye sus temas “Morado” y “Ritmo” a lado de los Black Eyed Peas.

Maluma, quien le sigue con 12 nominaciones, ha sido reconocido principalmente por disco “Papi Juancho”. El tema con más nominaciones es “Hawái” incluyendo el remix que hizo con el artista canadiense The Weeknd.

El artista Camilo cuenta con 10 nominaciones en la que destacan artista del año, canción del año por “Favorito” y remix del año por “Tattoo”, con su colaboración con Rauw Alejandro.

El cuarto artista más nominado para esta premiación es Ozuna, quien compite con sus canciones “Fantasía, “Caramelo” y “La cama”.

El famoso Bad Bunny no logró liderar esta lista de nominados y comparte solamente siete nominaciones con Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Sebastián Yatra y Sech.

Aquí la lista completa de nominados para los Premios Lo Nuestro 2021

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

· Alejandro Fernández

· Bad Bunny

· Camilo

· Christian Nodal

· J Balvin

· Karol G

· Maluma

· Natti Natasha

· Ozuna

· Sebastián Yatra

Álbum Del Año

· Alter Ego – Prince Royce

· Ayayay! – Christian Nodal

· Colores – J Balvin

· De Buenos Aires Para el Mundo – Los Ángeles Azules

· Guárdame Esta Noche – El Fantasma

· Hecho en México – Alejandro Fernández

· Más Caro Que Ayer – Gerardo Ortiz

· Más Futuro Que Pasado – Juanes

· Papi Juancho – Maluma

· YHLQMDLG – Bad Bunny

Canción Del Año

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Carita de Inocente’ – Prince Royce

· ‘Fantasía’ – Ozuna

· ‘Favorito’ – Camilo

· ‘Keii’ – Anuel

· ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Morado’ – J Balvin

· ‘Solo Tú’ – Calibre 50

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Artista Revelación Femenino

· Chesca

· Emilia

· Nathy Peluso

· Nicki Nicole

· Yenni S

Artista Revelación Masculino

· Camilo

· Jay Wheeler

· Natanael Cano

· Neto Bernal

· Rauw Alejandro

Remix Del Año

· ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers

· ‘DJ No Pare’ (Remix) – Justin Quiles, Natti Natasha, Farruko Ft. Zion, Dalex & Lenny Tavárez

· ‘Hawái’ (Remix) – Maluma & The Weeknd

· ‘La Cama’ (Remix) – Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone & Rauw Alejandro

· ‘La Jeepeta’ (Remix) – Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka

· ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Porfa’ (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech

· ‘Relación’ (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin Ft. Rosalía & Farruko

· ‘Tattoo’ (Remix) – Rauw Alejandro & Camilo

· ‘Yo No Sé’ (Remix) – Mati Gómez, Nicky Jam & Reik

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

· ‘Hawái’ – Maluma & The Weeknd

· ‘Mamacita’ – Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul

· ‘Me Gusta’ – Anitta, Cardi B & Myke Towers

· ‘Me Quedaré Contigo’ – Pitbull & Ne-Yo Ft. Lenier & El Micha

· ‘Qué Maldición’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Súbelo’ (Further Up) – Static & Been El, Pitbull & Chesca

· ‘TKN’ – Rosalía & Travis Scott

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

· ‘Un Día’ (One Day) – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny Ft. Tainy

Video del Año

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Cuando Estés Aquí’ – Pablo Alborán

· ‘Después De Todo’ – Yordano

· ‘En Cantos’ – Ile & Natalia Lafourcade

· ‘For Sale’ – Carlos Vives & Alejandro Sanz

· ‘Girasoles’ – Luis Fonsi

· ‘Mala Vida’ – Nicki Nicole

· ‘Pecador’ – Residente

· ‘Qué Lástima’ – Chocquibtown & Sech

· ‘TKN’ – Rosalía & Travis Scott

Artista Del Año – Pop

· Camilo

· Carlos Rivera

· Enrique Iglesias

· Jennifer López

· Juanes

· Kany García

· Pedro Capó

· Ricky Martin

· Sebastián Yatra

· Shakira

Canción Del Año – Pop

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Buena Suerte’ – Pedro Capó

· ‘Favorito’ – Camilo

· ‘Perdiendo la Cabeza’ – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

· ‘No Ha Parado De Llover’ – Maná & Sebastián Yatra

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘Tabú’ – Pablo Alborán & Ava Max

· ‘Tanto’ – Jesse & Joy & Luis Fonsi

· ‘Tiburones’ – Ricky Martin

Colaboración Del Año Pop

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Como Así’ – Lali Ft. CNCO

· ‘El Ciego’ – Melendi & Cali y El Dandee

· ‘For Sale’ – Carlos Vives & Alejandro Sanz

· ‘Muchacha’ – Gente de Zona & Becky G

· ‘Perdiendo La Cabeza’ – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘Tabú’ – Pablo Alborán & Ava Max

· ‘Tanto’ – Jesse & Joy Ft. Luis Fonsi

· ‘Una Mentira Más’ – Yuri & Natalia Jiménez

Grupo o Dúo Del Año – Pop

· Cali y El Dandee

· CNCO

· Jesse & Joy

· Mau y Ricky

· Reik

Álbum Del Año Pop

· Aire – Jesse & Joy

· Blanco – Ricardo Arjona

· Colegio – Cali y El Dandee

· Más Futuro Que Pasado – Juanes

· Mesa Para Dos – Kany García

· Munay – Pedro Capó

· Pausa – Ricky Martin

· Por Primera Vez – Camilo

· Que Quiénes Somos – CNCO

· 20-21 – Reik

Canción Del Año – Pop/Balada

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Hongos’ – Ricardo Arjona

· ‘Lo Que En Ti Veo’ – Kany García & Nahuel Pennisi

· ‘Te Adoraré’ – Ricardo Montaner

· ‘Una Mentira Más’ – Yuri & Natalia Jiménez

Artista Femenino Del Año – Urbano

· Anitta

· Becky G

· Cazzu

· Ivy Queen

· Karol G

· Natti Natasha

· Paloma Mami

· Rosalía

Artista Masculino Del Año

· Anuel

· Bad Bunny

· Daddy Yankee

· Farruko

· J Balvin

· Maluma

· Ozuna

· Sech

Canción Del Año – Urbano

· ‘Fantasía’ – Ozuna

· ‘Hawái’ – Maluma

· ‘Keii’ – Anuel

· ‘La Difícil’ – Bad Bunny

· ‘Morado’ – J Balvin

· ‘Muévelo’ – Nicky Jam & Daddy Yankee

· ‘Que Tire Pa Lante’ – Daddy Yankee

· ‘Sigues Con Él’ – Arcángel & Sech

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Colaboración Del Año – Urbano

· ‘Muévelo’ -Nicky Jam & Daddy Yankee

· ‘Qué Pena’ – Maluma & J Balvin

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Sigues Con Él’ – Arcángel & Sech

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Álbum Del Año – Urbano

· 1 Of 1 – Sech

· Colores – J Balvin

· Nibiru – Ozuna

· Papi Juancho – Maluma

· YHLQMDLG – Bad Bunny

Canción Del Año – Urbano/Pop

· ‘Honey Boo’ – CNCO & Natti Natasha

· ‘Me Gusta’ – Shakira & Anuel

· ‘Me Quedaré Contigo’ – Pitbull & Ne-Yo Ft. Lenier & El Micha

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘TBT’ – Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo

Canción Del Año – Urbano/Trap

· ‘Bounce’ – Cazzu

· ‘Gan-Ga’ – Bryant Myers

· ‘Medusa’ – Jhay Cortez, Anuel & J Balvin

· ‘No Me Ame’ – Rvssian, Anuel & Juice Wrld

· ‘Vete’ – Bad Bunny

Artista Del Año Tropical

· Carlos Vives

· Gente De Zona

· Gilberto Santa Rosa

· Juan Luis Guerra

· Marc Anthony

· Prince Royce

· Romeo Santos

· Silvestre Dangond

· Víctor Manuelle

· Willie Colón

Canción Del Año – Tropical

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Carita De Inocente’ – Prince Royce

· ‘El Carnaval De Celia: A Tribute’ – KYEN?ES?

· ‘La Mejor Versión De Mí’ – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Lámpara Pa’ Mis Pies’ – Juan Luis Guerra

· ‘Lo Que Te Di’ – Marc Anthony

· ‘No Te Vayas’ – Carlos Vives

· ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina

· ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón

· ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond

Colaboración Del Año – Tropical

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Canción Para Rubén’ – Carlos Vives & Rubén Blades

· ‘Cartagena’ – Fonseca & Silvestre Dangond

· ‘Imaginarme Sin Ti’ – Elvis Crespo & Manny Cruz

· ‘La Familia’ – Gilberto Santa Rosa & Tito Nieves

· ‘Mi Corazón Es Tuyo’ – Olga Tañón & Manny Manuel

· ‘Nuestro Amor’ – Alex Bueno & Romeo Santos

· ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina

· ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón

· ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond Ft. Zion y Lennox

Artista Del Año – Regional Mexicano

· Alejandro Fernández

· Carin León

· Chiquis

· Christian Nodal

· El Fantasma

· Gerardo Ortiz

· Joss Favela

· Neto Bernal

· Lenin Ramírez

· Natanael Cano

Canción Del Año – Regional Mexicano

· ‘Amor Tumbao’ – Natanael Cano

· ‘Caballero’ – Alejandro Fernández

· ‘Dormida’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

· ‘En Eso No Quedamos’ – Banda Los Sebastianes

· ‘Escondidos’ – La Adictiva San José De Mesillas

· ‘Otra Borrachera’ – Gerardo Ortiz

· ‘Se Me Olvidó’ – Christian Nodal

· ‘Si Quieres’ – Neto Bernal & Carolina Ross

· ‘Solo Tú’ – Calibre 50

· ‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ (En Vivo) – Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Comentarios