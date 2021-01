Exigen garantizar abasto de vacunas del esquema básico para recién nacidos

En Sesión de la Diputación Permanente, realizada mediante acceso remoto, el Congreso de Chihuahua aprobó de manera urgente, la iniciativa presentada por el diputado de MORENA, Francisco Humberto Chávez Herrera, mediante la cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Salud, se garantice el abasto de unidades de vacunación del esquema básico, para la atención de recién nacidos.

El iniciador señaló que luego de la petición por parte de una ciudadana para adquirir la vacuna que se aplica a recién nacidos, dado a que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no contaban con dicha unidad de inmunización, parte de su equipo de colaboradores se dio a la tarea de averiguar la carencia referida.

“Efectivamente, la falta de vacunas se ha registrado en entidades como la nuestra pero también en Morelos, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Aguascalientes, en las que se ha reportado el desabasto en el esquema básico de vacunación que debe aplicarse a niños en dosis contra difteria, tosferina, tétanos, rotavirus y sarampión, como parte de la inmunidad con que debe contar su organismo para evitar enfermarse”, refirió el Legislador.

Ante el desabasto en las instituciones públicas de salud, los derechohabientes han tenido que recurrir a hospitales privados para obtener las dosis de vacunas que los recién nacidos requieren, sólo que dicho esquema de vacunación llega a tener un costo de hasta dos mil pesos, cantidad que no deberían erogar, lo que en la mayoría de las situaciones, precariza sus condiciones de vida.

Lo más delicado es que existen escenarios en los cuales, debido a la falta de recursos o por desempleo, las familias han decidido no vacunar a sus recién nacidos, lo cual resulta inadmisible, pues además de vulnerar los derechos humanos de los infantes, se abre la puerta para posibles brotes de enfermedades que actualmente se encuentran erradicadas o controladas; agregó.

Sabemos que la actual contingencia sanitaria ha complicado el escenario y no ha sido posible realizar las adquisiciones de manera pronta, sin embargo, más allá de las excusas que tenga la administración, los derechos humanos en ninguna circunstancia pueden restringirse, ya que son universales y no deben perder el carácter prioritario de su protección, por ello, es que se hace el llamado a la autoridad competente para que se garantice el abastecimiento de la vacunación antes mencionada, finalizó Chávez Herrera.

Comentarios