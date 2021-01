Inicia semana con bajas temperaturas, pide Protección Civil Municipal tomar precauciones

Para lunes y martes se prevé que la temperatura máxima no rebase los 10 grados Celsius

La Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, informa sobre las bajas temperaturas que prevalecerán para esta semana; lunes, martes y miércoles serán los más fríos de la semana en la ciudad de Chihuahua, por lo cual es importante seguir las recomendaciones que constantemente se difunden para evitar complicaciones de salud o accidentes por el uso inadecuado de calefactores.

Según informó Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal, para lunes y martes las temperaturas máximas serán de 8 y 10 grados Celsius y las mínimas podrían llegar hasta -3 y -2 grados, respectivamente; para el miércoles la máxima será de 16° C y la mínima de -2; el jueves habrá un ligero ascenso hasta 21 grados en la máxima y 1 grado en la mínima; en tanto el viernes será de 19 y 4 grados Celsius, de manera respectiva.

El funcionario llamó a los capitalinos a protegerse adecuadamente, ser muy cuidadosos al momento de utilizar o instalar calefactores de leña, gas o boiler, detectar fugas y cuyos tanques que los alimentan deberán encontrarse siempre al exterior de los inmuebles, pues durante la presente temporada invernal se han presentado varios incidentes e intoxicaciones, generalmente ocurridos por descuidos u omisiones.

Por otra parte, quienes no cuenten con un lugar para pernoctar, el Gobierno Municipal tiene habilitados dos refugios temporales: uno ubicado sobre la calle Eusebio Castillo N° 8400, en la colonia Mármol III y el otro en las avenidas Andazola y lateral Dostoyevsky N° 14701, en la colonia Chihuahua 2094.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come alimentos ricos en vitamina “C”

