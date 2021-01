El 56% de las llamadas al 911 son improcedentes

Seguridad pública municipal, hizo un llamado a la población para evitar las llamadas de broma al número de emergencias, ya que, aproximadamente el 56 por ciento de los reportes anuales son improcedentes.

En 2020 la Dirección recibió 281,939 llamadas al 911 de las cuales el 56% fueron llamadas no procedentes es decir llamadas falsas, aquellas que no ocasionan una movilización porque para el operador no necesitan unidad.

Por ejemplo los que piden información de direcciones números de restaurantes, pidiendo números de otras personas o los que marcan y cuelgan.

Pero lo más grave son las llamadas de bromas. En este caso el 7% especificando que, por ejemplo el día de los Santos inocentes es cuando más se dan.

“Hacer un llamado de conciencia a la ciudadanía del uso de emergencia al 911 que en ocasiones puede generar movilización de de elementos que pudieran estar en una verdadera crisis desperdiciando recurso humano y de unidades”.

