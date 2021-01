Posponen duelos Sub 17 y Sub 20 de Santos vs Cruz Azul

ESPN

Se confirmó que tanto los duelos de las inferiores como el de la Liga MX se posponen a causa de los contagios por coronavirus

Debido al brote de coronavirus en el Club Santos Laguna, serán pospuestos los partidos de las categorías Sub 20 y Sub 17 contra Cruz Azul, así como el duelo de la Liga MX femenil entre las albiverdes y Puebla, a disputarse en esta Jornada 1 del Torneo GUARD1ANES 2021, informó la Liga MX en un comunicado.

El duelo entre el primer equipo lagunero y La Máquina se jugará conforme a lo planeado, este domingo 10 de enero a las 19:06 en el Estadio TSM Corona.

Santos confirmó que tiene 15 casos positivos entre jugadores de fuerzas básicas más 4 miembros del staff, al tiempo que su equipo femenil presenta 10 jugadoras con COVID-19.

ESPN ha podido saber que el primer equipo tiene 5 casos positivos más, aunque esto no es motivo para posponer el duelo ante La Máquina Cementera.

El Santos vs Puebla de la Liga MX Femenil se jugará el lunes 22 de febrero a las 19:00 horas en el TSM Corona, mientras que los encuentros de la Sub 20 y Sub 17 quedan pendientes de fecha y horario.

Por su parte, Cruz Azul tiene los casos confirmados de Elías Hernández y Adrián Aldrete, quienes se encuentran en aislamiento y a la espera de que el día 12 se les practique un nuevo test PCR y den negativo para reintegrarse al resto del equipo.

