Para la historia, China supera en taquilla a EU

Es la primera vez que el país asiático se convierte en el principal mercado cinematográfico del mundo.

China se convirtió por primera vez en la historia en el principal mercado cinematográfico del mundo, superando a Estados Unidos en 2020 luego del desplome de ganancias a causa de la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los ingresos de taquilla de América del Norte se desplomaron un 80 por ciento en el año que terminó por los cierres de salas como medida contra el coronavirus, mientras que los ingresos globales cayeron más del 70 por ciento.

Y es que en el mismo período, del 1 de enero al 31 de diciembre, las entradas de cine nacionales vendidas generaron cifras con una diferencia significativa para el 2019 y el 2020.

El año pasado fue de un estimado de $2.3 mil millones (o $2.68 mil millones) mientras que en 2019 había sido de $11.4 mil millones, según estimaciones de Comscore, convirtiendo al resultado de 2020 como el más bajo en más de 40 años.

Las cifras que se esperan a nivel mundial en 2020 oscilan entre $11.5 mil millones y $12 mil millones, en comparación con los $42.5 mil millones de 2019.

No es el único tema positivo para China pues su película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, The Eight Hundred (Los ochocientos), encabezó la lista de taquilla mundial con casi 440 millones de dólares, sin embargo esto no quita el hecho de que todos los países sufrieron el impacto del Covid-19.

En el caso de la taquilla de China, si bien se recuperó más rápidamente que la de Estados Unidos y Gran parte de Europa, se redujo en un 70 por ciento con respecto a la recaudación de aproximadamente 9 mil millones en 2019.

De acuerdo con el portal, Bad boys for life fue la mayor fuente de ingresos global de Hollywood en 2020. El filme protagonizado por Will Smith fue lanzado antes de la pandemia, a mediados de enero con una recaudación de 413 millones de dólares, según Comscore.

1917, estrenada en Estados Unidos el 10 de enero, ganó aproximadamente $385 millones mientras que Tenet de Christopher Nolan, que se aventuró a estrenar en cines en medio de la pandemia, llegó a un estimado de $362 millones a nivel mundial después de su lanzamiento a finales del verano.

Además de los números en taquilla, otro de los resultados de la pandemia del Covid-19 fue que grandes estrenos planeados para 2020 se retrasaran a este año o definitivamente se enviaron a servicios de streaming como el caso de WarnerMedia, que planea estrenar sus películas de 2021 tanto en su plataforma HBO Max como en cines.

