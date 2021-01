NFL: Conclusiones de las 32 franquicias a la Semana 17

Cowboys quedaron eliminados, Packers amarraron el N° 1 de la NFC y Browns rompieron su sequía; pero ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendieron los equipos?

La Semana 17 se disputó en un solo día con duelos emocionantes que repartieron los últimos boletos disponibles para la postemporada.

Al mediodía, los Dallas Cowboys consumaron su fracaso tras una decepcionante temporada al quedar eliminados de los playoffs con su derrota frente a los New York Giants, los Miami Dolphins fueron apaleados por los Buffalo Bills y tampoco lograron calificar a pesar de su gran campaña, mientras los Cleveland Browns vencieron a los Pittsburgh Steelers para romper su larga sequía de playoffs.

Por la tarde, los Green Bay Packers amarraron el sembrado N° 1 de la NFC a costa de los Chicago Bears, que a pesar de la derrota aseguraron su lugar en la postemporada con el triunfo de Los Angeles Rams sobre los Arizona Cardinals.

Finalmente, en el juego nocturno, Washington reclamó el título de la NFC Este y el último boleto disponible a la postemporada con su triunfo a domicilio sobre los Philadelphia Eagles.

Echemos un vistazo a todo eso y más en las conclusiones más importantes que dejó la Semana 17:

NFC ESTE

DALLAS COWBOYS (6-10)

La temporada de los Cowboys tuvo un final decepcionante, con un pobre nivel en la línea ofensiva que permitió seis capturas a Andy Dalton, quien a pesar de la presión constante llevó a Dallas muy cerca de remontar en la segunda mitad. El regreso de Dak Prescott –asumiendo que reciba un nuevo contrato– podría no ser suficiente para los Cowboys el próximo año si no resuelven sus problemas en la línea ofensiva.

NEW YORK GIANTS (6-10)

Daniel Jones cerró la temporada lanzando dos pases de touchdown en jugadas con engaño de carrera, llegando a tres en toda la temporada. Es evidente que la ausencia del corredor Saquon Barkley limitó la producción de New York en ese tipo de jugadas, pero no fue problema que funcionaran contra Dallas, que lideró la NFL con 19 touchdowns permitidos en pases con engaño de carrera. Los Giants se dirigen a una temporada baja en la que deben responder múltiples interrogantes, incluyendo si Jones es realmente su respuesta en la posición de mariscal de campo.

PHILADELPHIA EAGLES (4-11-1)

Doug Pederson tuvo que salir a defender su decisión de sacar a Jalen Hurts en la segunda mitad por Nate Sudfeld, señalando que quería ganar el partido no perder a propósito para mejorar su posición para el draft. De ser el caso, el problema real sería que el coach se rindió muy pronto con el quarterback novato luego de preferirlo sobre el veterano Carson Wentz para la recta final de la campaña. Será una temporada baja interesante en Philadelphia.

WASHINGTON (7-9)

Alex Smith completó uno de los regresos más sorprendentes en la historia de la NFL, recuperándose de una lesión en la pierna que amenazó su carrera –e incluso su vida– para guiar a Washington a su primera aparición en playoffs desde el 2015 con una victoria sobre los Eagles.

CHICAGO BEARS (8-8)

A pesar de no tener un gran 2020, los Bears terminaron colándose a los playoffs con Mitchell Trubisky bajo centro. La temporada ha sido todo un viaje para Trubisky, quien pasó de perder su puesto ante Nick Foles a reclamar el último boleto en la Conferencia Nacional. Será interesante ver cómo impacta esto en la relación a futuro entre el quarterback –quien se dirige a la agencia libre– y el equipo, que tiene una necesidad evidente en la posición.

DETROIT LIONS (5-11)

Afortunadamente terminó la temporada de los Lions, cuyas únicas certezas parecen ser la pareja del mariscal de campo Matthew Stafford y el receptor abierto Marvin Jones Jr. en la ofensiva, fuera de eso el resto de la plantilla necesita reforzarse de cara al 2021.

GREEN BAY PACKERS (13-3)

Aaron Rodgers presentó su argumento final para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada estableciendo una marca personal con 48 pases de touchdown en la temporada, sin embargo, la mejor noticia para Green Bay es que la línea ofensiva soportó la presión sobre el mariscal de campo luego de perder al tackle izquierdo David Bakhtiari por una lesión en la rodilla que lo marginará de los playoffs.

MINNESOTA VIKINGS (7-9)

Kirk Cousins brilló demasiado tarde para Minnesota, lanzando para 405 yardas y tres touchdowns en el triunfo sobre los Lions, en un duelo entre equipos sin ninguna esperanza de playoffs. Los Vikings necesitan este tipo de actuaciones con más constancia durante la temporada regular o seguirán quedándose lejos de los contendientes en la NFC.

NFC SUR

ATLANTA FALCONS (4-12)

Los Falcons intentaron jugar con todo hasta el final y simplemente no les alcanzó para competir. La defensiva, que había sido el punto positivo de las últimas semanas, se desplomó frente a los Buccaneers permitiendo cuatro pases de touchdown a Tom Brady al tiempo que era destruida por los receptores Chris Godwin y Antonio Brown.

CAROLINA PANTHERS (5-11)

Carolina tiene un grave problema en la posición de mariscal de campo, Teddy Bridgewater fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba la temporada y el suplente P.J. Walker tampoco brinda demasiada certeza luego de terminar con cinco pases completos y tres intercepciones contra los Saints.

NEW ORLEANS SAINTS (12-4)

La ausencia de Alvin Kamara generaba interrogantes en la ofensiva de los Saints, sin embargo, Drew Brees se encargó de despejarlas mostrando que todavía puede cargar con el ataque lanzando tres pases de touchdown frente a los Panthers. La buena noticia para New Orleans es que jugará en la Ronda de Comodines contra los Bears hasta el domingo, primer día en que Kamara podría ser elegible para volver luego de dar positivo por COVID-19.

TAMPA BAY BUCCANEERS (11-5)

Los Buccaneers no tenían ninguna necesidad real de utilizar titulares en la Semana 17, pero lo hicieron y pagaron un alto precio con la lesión de rodilla de Mike Evans, que de acuerdo a reportes podría no haber sufrido daño estructural, pero todavía es incierto cuánto tiempo tardará en volver y en qué condiciones lo hará, si regresa en los playoffs.

NFC OESTE

Los Cardinals cayeron ante los Rams y con ello quedaron fuera de la postemporada. Getty Images

ARIZONA CARDINALS (8-8)

Arizona tenía dependía de sí mismo para avanzar a los playoffs y se quedó corto en el intento frente a unos Rams que no tuvieron a su quarterback titular Jared Goff por una fractura en el pulgar. Luego de anotar rápido, los Cardinals no pudieron encender su ofensiva y perdieron a Kyler Murray por un largo periodo luego de sufrir una lesión en el tobillo. El veterano Larry Fitzgerald no pudo jugar el partido por lesión y queda la interrogante si volverá la próxima temporada.

LOS ANGELES RAMS (10-6)

La presión de la defensiva fue clave para los Rams, que causaron estragos en los quarterbacks de los Cardinals, además la defensiva secundaria se apuntó su cuatro touchdown de la temporada devolviendo una intercepción de Chris Streveler hasta las diagonales.

SAN FRANCISCO 49ERS (6-10)

San Francisco tiene muchos huecos que llenar en la plantilla y enfrentará problemas para conseguirlo debido a su apretada situación contra el tope salarial, es probable que hayamos visto el último partido de Richard Sherman con los Niners.

SEATTLE SEAHAWKS (12-4)

Los Seahawks dejaron más dudas que certezas en su último juego, batallando para vencer a unos eliminados 49ers, con Russell Wilson jugando constantemente bajo presión. Pese a ello el quarterback respondió con dos touchdowns en la segunda mitad para rescatar la victoria. Ahora Seattle enfrentará en los playoffs otra dura prueba frente a los Rams, un rival que se le ha complicado en los últimos años.

AFC ESTE

BUFFALO BILLS (13-3)

Josh Allen presentó su argumento final para ser el Jugador Más Valioso de la temporada, destruyendo a la defensiva con tres pases de touchdown en la primera mitad, lamentablemente también tiró una intercepción que podría costarle caro en la carrera al galardón. En lo colectivo, los Bills amarraron el sembrado N° 2 de la Conferencia Americana y dejaron en claro que son candidatos legítimos al título.

MIAMI DOLPHINS (10-6)

¿Es realmente Tua Tagovailoa el futuro de los Dolphins? El quarterback novato no ha respondido en los momentos de mayor presión y frente a los Bills, que básicamente era un partido de playoffs por sus aspiraciones para calificar, terminó lanzando tres intercepciones que alejaron a Miami de la victoria. Seguramente se escucharán voces en la temporada baja pidiendo al equipo considerar una nueva opción en la posición.

NEW ENGLAND PATRIOTS (7-9)

Cam Newton fue responsable por los cuatro touchdowns de los Patriots frente a New York, incluyendo la primera recepción de anotación en su carrera, sin embargo, ya fue demasiado tarde para el despertar ofensivo de Newton y New England en una temporada que dejó como certeza la necesidad del equipo en la posición de quarterback.

NEW YORK JETS (2-14)

Los Jets finalmente pusieron fin a la era de Adam Gase y ahora tienen que encontrar un entrenador en jefe que pueda darle algo de estabilidad a una franquicia que no ha llegado a playoffs desde el 2010, la racha activa más larga de la NFL. También deben decidir qué pasará con el quarterback Sam Darnold, darle una nueva oportunidad o apostar por un novato con la segunda selección global del draft.

AFC NORTE

play

0:22

Jackson lanza un largo pase a Boykin para una anotación de 43 yardasLamar Jackson lanza un largo pase a Miles Boykin para un touchdown, extendiendo la ventaja de los Ravens a 10-0 sobre los Bengals.

BALTIMORE RAVENS (11-5)

Los Ravens reencontraron su identidad en los últimos cinco partidos, corriendo para 1,337 yardas, esta no es una buena noticia para sus rivales de cara a los playoffs, donde un buen ataque terrestre puede marcar la diferencia, el problema para Baltimore será justamente que en la Ronda de Comodines se medirán a los Titans, con Derrick Henry corriendo en el mejor nivel de su carrera luego de superar las 2,000 yardas este año.

CINCINNATI BENGALS (4-11-1)

Los Bengals ya ratificaron al coach Zac Taylor y no parece una medida tan descabellada a pesar del pobre récord en sus dos temporadas al frente del equipo. La lesión de Joe Burrow alteró los planes de Cincinnati esta temporada y sin duda terminó afectando la evaluación del entrenador en jefe, quien entre otras cosas debe decidir pronto si retendrá al receptor abierto A.J. Green o buscará talento joven para reemplazar su producción.

play

0:54

Intercepción de Stewart guía a Landry para el TD de los BrownsM.J. Stewart intercepta a Mason Rudolph colocando a los Browns en una posición privilegiada en el campo. Cleveland capitalizaría cuando Jarvis Landry anota el touchdown corto por tierra.

CLEVELAND BROWNS (11-5)

La buena noticia para los Browns es que finalmente rompieron esa larga sequía de playoffs con un triunfo sobre los Steelers, la mala es que lucieron mal hacia el final del partido contra un equipo plagado de suplentes, esa no es una buena señal, sobre todo cuando se trata del mismo equipo al que enfrentarán en la primera ronda de los playoffs.

play

0:17

¡Se calientas las cosas en los Steelers! Tomlin tuvo que intervenir en el banquilloMike Tomlin tiene que separar a Isaiah Buggs y Carlos Davis después de que ambos jugadores se empezaran a empujar en la línea de banda.

PITTSBURGH STEELERS (12-4)

La principal duda con los Steelers es si la semana de descanso será realmente positiva para Ben Roethlisberger o impactará en el ritmo de juego que parecía haber encontrado con sus receptores. Pittsburgh lucho hasta el final contra los Browns y estuvo cerca de acabar con el sueño de playoffs de sus rivales divisionales, el fin de semana tendrá otra oportunidad de hacerlo en la primera ronda de la postemporada.

AFC SUR

HOUSTON TEXANS (4-12)

Es cierto que Derrick Henry destruyó a los Texans, pero muy pocos equipos pueden presumir que no han sufrido un destino similar. El punto positivo es que Houston peleó hasta el final y estuvo cerca de sorprender a Tennessee de no ser por un gol de campo en los segundos finales. Tal parece que el mensaje de J.J. Watt fue recibido en el vestidor.

INDIANAPOLIS COLTS (11-5)

En algún momento los Colts sufrieron por entregas de balón provocadas por malas decisiones de Philip Rivers, pero su defensiva respondió para mantenerse alejados de los Jaguars y despues el corredor Jonathan Taylor se encargó del resto, sellando el triunfo y el ansiado regreso a los playoffs.

JACKSONVILLE JAGUARS (1-15)

Después de la peor temporada en la historia de la franquicia y una racha de 15 derrotas consecutivas, los Jaguars finalmente rompieron su vínculo con el entrenador en jefe Doug Marrone y por extraño que parezca podrían ser uno de los equipos más atractivos entre las vacantes de coach de la liga, ya que tienen la primera selección global del draft y además contarán con buen espacio bajo el tope salarial para buscar adiciones de cara al 2021.

TENNESSEE TITANS (11-5)

Los Titans son campeones de la AFC Sur gracias a las piernas de Derrick Henry, quien superó las 2,000 yardas terrestres en la temporada. Henry es la clave para que Tennessee trascienda en los playoffs y si el corredor está teniendo un día difícil, Ryan Tannehill se ha convertido en un pasador en el que pueden confiar.

AFC OESTE

DENVER BRONCOS (5-11)

KANSAS CITY CHIEFS (14-2)

Los Chiefs dieron descanso a sus titulares de cara a los playoffs, a pesar de tener asegurada una semana libre en la primera ronda. Queda por ver si la decisión no termina afectando el ritmo del equipo de la misma manera que le perjudicó el año pasado al inicio de los playoffs, cuando llegaron a estar 21 puntos abajo de los Texans en la Ronda Divisional.

LAS VEGAS RAIDERS (8-8)

Darren Waller finalizó la temporada con una nota alta, otro partido de más de 100 yardas recibidas y un touchdown. Waller ha florecido junto a Derek Carr en el sistema de Jon Gruden, convirtiéndose en una verdadera amenaza en la posición.

LOS ANGELES CHARGERS (7-9)

Justin Herbert tuvo una gran temporada, estableciendo un récord para novatos con 31 pases de touchdown, sin embargo, tendrá que continuar su desarrollo con un nuevo entrenador en jefe luego que los Chargers decidieron despedir a Anthony Lynn luego de dos temporadas perdedoras consecutivas.

