Definidos los equipos calificados a los playoffs de la NFL

El Super Bowl se jugará el 7 de febrero en Tampa Bay.

Concluyó la temporada regular de la NFL y quedaron definidos los 14 equipos que disputarán los playoffs así como los enfrentamientos.

Para la temporada 2020 se modificó el formato de playoffs y ahora clasifican siete equipos por cada conferencia, en vez de seis. Por lo que sólo el equipo mejor sembrado de cada una descansará en la primera semana.

Los Green Bay Packers finalizaron primeros de la Conferencia Nacional tras derrotar en la Semana 17 a los Chicago Bears (35-16). Del lado de la Conferencia Americana, los Kansas City Chiefs quedaron en la primera posición, por lo que siguen firmes para repetir como campeones.

Hay que destacar que en la pelea por el Trofeo Vince Lombardi se mantiene Tom Brady, quien llevó a los Tampa Bay Buccaneers a los playoffs, mientras que Nueva Inglaterra Patriots se quedaron fuera tras 11 años.

Los Pittsburgh Steelers buscarán romper la paridad que tienen los Pats en títulos de Super Bowl. Sin embargo, deberán mejorar si quieren el séptimo anillo ya que después de mantenerse invictos por 11 juegos, sólo ganaron uno y perdieron cuatro, incluyendo el último ante Cleveland Browns.

Equipos clasificados a playoffs

Conferencia Nacional

1. Packers

2. Saints

3. Seahawks

4. Washington o Giants

5. Buccaneers

6. Rams

7. Bears

Conferencia Americana

1. Chiefs

2. Bills

3. Steelers

4. Titans

5. Ravens

6. Browns

7. Colts

Ronda de Comodines

Conferencia Nacional

1. Bears vs. Saints

2. Rams vs. Seahawks

3. Buccaneers vs. Washington o Giants

Conferencia Americana

1. Colts vs. Bills

2. Browns vs. Steelers

3. Ravens vs. Titans

