Respaldan más de mil juarenses a Maru Campos en su arranque de precampaña

“Mi voluntad y mi fe son inquebrantables, no me voy a detener hasta ver realizado este sueño común: Maru Campos”

Maru Campos Galván, arrancó este domingo su precampaña para ser la abanderada del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua, en Ciudad Juárez, con el respaldo de más de mil juarenses, quienes se dieron cita en el estacionamiento del estadio Benito Juárez.

En su mensaje al panismo de la frontera, la precandidata señaló que Ciudad Juárez era el mejor lugar para iniciar ya que se trata de una ciudad entrañable, escenario de importantes luchas en la historia de nuestra democracia.

“La primer parada de este camino es la victoria en la elección interna del PAN, pero debemos tener muy claro que mucho más allá de ese propósito, se encuentra en cada uno de nosotros una aspiración aún mayor, la de imprimir los valores de acción nacional en la vida de Ciudad Juárez y de todo el Estado”, destacó Campos Galván.

La aspirante a la candidatura del PAN, reiteró que una de sus aspiraciones es llevar a Ciudad Juárez una auténtica subsidiariedad, de modo que se pueda formar equipo con el sector empresarial, académico y la sociedad civil organizada; tal como se ha hecho para reducir los índices delictivos en Chihuahua Capital; “sí, es posible ofrecer a los juarenses esa certeza de vivir, crecer y trabajar en paz”.

“En el corazón de este proyecto se encuentra sin duda la solidaridad; Juárez merece un gobierno solidario, que mire el rostro e historia de cada persona, y no que vea en los ciudadanos números o clientelismo político, como se hace perversamente en el centro del país”, reiteró.

Maru, les recalcó a los panistas de la frontera que con este proyecto sí es posible ganar. Ya se ha logrado reunir las voluntades libres de miles de personas en todo el Estado, voluntades que han podido reconocer la vocación de servicio y la voluntad de trabajo del proyecto, por ello, todas las encuestas serias posicionan a Campos Galván a la cabeza para ganar la elección.

“Mi voluntad y mi fe son inquebrantables, no me voy a detener hasta ver realizado este sueño común. No me rendiré ante las amenazas de quienes ven frustrados sus planes políticos por este proyecto, que ha logrado unir a tantas personas”.

El arranque de precampaña se realizó en un ambiente de júbilo y esperanza, en el que más de mil personas se dieron cita en sus vehículos en el estacionamiento del estadio Benito Juárez, para finalmente participar en una caravana de cerca de 600 vehículos.

