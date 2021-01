Las leyendas eligen a Buffon: “Es el mejor de todos los tiempos”

Mirko Calemme@mirkocalemme

as.com

‘La Gazzetta dello Sport’ le pidió a 18 legendarios porteros el nombre del mejor guardameta de la historia: el italiano quedó en el primer lugar.

Gigi Buffon es sencillamente imparable. Con la llegada de 2021, el portero de la Juventus rompió el enésimo récord de su carrera: ningún futbolista italiano se había quedado en la élite durante 27 años seguidos. Superó a Albertosi, que llegó a 26, y a Maldini, Totti y Vierchowod, que sumaron 25. El bianconero, el próximo 28 de enero, cumplirá 43 años, pero eso no le impidió sumar ya cinco presencias en este curso, encajando solo dos goles y dejando la portería a cero también ante el Barça en el Camp Nou.

Para celebrarlo, ‘La Gazzetta dello Sport’ le preguntó a 18 leyendas de la portería (Zoff, Schmeichel, Neuer, Preud’homme, Julio Cesar, Campos, Jongbloed, entre otros), quién fue el mejor guardameta de todos los tiempos. Y la clasificación quedó así: Buffon primero, Yashin segundo y Zoff en el tercer lugar. Buffon, a lo largo de su enorme carrera, evolucionó con el juego, adaptándose a las nuevas características que se piden a los porteros.

Un crecimiento constante e imparable que causó los elogios de sus ilustres compañeros de profesión. “Yashin para nosotros es una leyenda, pero Gigi tiene más clase”, dijo Malafeev, mientras que el ídolo del italiano, N’Kono, afirmó: “La vida de Buffon es una historia de amor y sacrificios. Sin esos, no llegas a 27 años de carrera”. Neuer, por su parte, le definió “un hombre increíblemente grande, con un carácter único”. Gigi todavía no se ha cansado, y aunque no lo haya anunciado, todo apunta a que este no será su último curso, más allá de los resultados que llegarán. Eterno es la palabra.

