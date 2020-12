Canelo prefiere a Mayweather antes que trilogía ante Gennady Golovkin

Carlos Cortés Luna@CarlosCortesL

El pugilista mexicano derrotó recientemente a Callum Smith en su única pelea del 2020 y ya evalúa opciones para determinar a sus próximos rivales en el año entrante.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez despidió el 2020 venciendo a Callum Smith en el Aladodome de San Antonio, Texas, en su única pelea del año y luego de quitarle el invicto al boxeador británico, el mexicano ya valora opciones para abrir el 2021, en el que buscará tener al menos un par de combates y entre sus opciones ya aparece Gennady Golovkin, con quien podría cerrar su trilogía.

Luego de su victoria, ‘Canelo’ volvió a tierras mexicanas para pasar las fiestas de fin de año en su natal Guadalajara y durante una entrevista con ESPN, dio pistas de quién podría ser su próximo rival y aseguró que preferiría una revancha ante Floyd Mayweather Jr, antes que una trilogía ante GGG.

‘Canelo’ participó en la popular dinámica ‘You Have to Answer’, donde no dudó en elegir una posible revancha ante Mayweather antes de un tercer duelo ante el kazajo y fue tajante al elegir al boxeador estadounidense, que le propinó su única derrota hasta el momento, en su enfrentamiento en 2013.

El pugilista azteca sucumbió ante la defensa de Mayweather, que le quitó el invicto a ‘Canelo’ en su combate disputado en el MGM de Las Vegas en 2013, donde los jueces determinaron el triunfo del ‘Money’ por decisión mayoritaria.

Luego de su triunfo ante Callum Smith, Álvarez dejó abierta la posibilidad de enfrentar de nueva cuenta a Gennady Golovkin, contra quien empató en su primera pelea y a quien venció en la revancha para unificar los títulos mundiales de peso mediano.

Las opciones para Canelo

Tras su único combate del año, Álvarez adelantó que pretende buscar rivales para tres combates en el 2021, que se llevarían a cabo en febrero, mayo y septiembre, por lo que ya se especulan algunos pugilistas, entre los que destacan el propio Gennady Golovkin, Billy Joe Saunders o Caleb Plant.

