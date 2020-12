Miguel Herrera se va agradecido del América

ESPN

Miguel Herrera se va agradecido del Club América, más allá de que no tuvo la oportunidad de decírselo personalmente o por llamada al propietario del equipo, Emilio Azcárraga Jean, tras su despido el lunes pasado.

El técnico con más victorias en la historia de las Águilas, con más Clásicos ganados, y empatado en la cima de títulos oficiales en la institución, con cuatro, dijo irse inmensamente agradecido del equipo azulcrema, pero también manifestó su inconformidad con la decisión, la cual, aclaró, no tuvo nada que ver con el presidente del club, Santiago Baños.

“No fue él (Emilio Azcárraga Jean) el que tomó la decisión, o bueno, no fue él el que me lo dijo, a mí me la comunica el señor Joaquín Balcárcel (director del Comité de Futbol de Televisa), y al final de cuentas ellos son la directiva. Santiago Baños me lo comunica, pero obviamente las decisiones las toman ellos, los directivos, el dueño, y uno las tiene que aceptar”, expresó a ESPN.

