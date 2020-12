La crisis agrava: largas filas para recibir comida gratis en Milán, Italia

UNOTV

Antes, bancos de alimentos en Milán atendían más a migrantes, pero el número de italianos que solicitan apoyo crece por el COVID-19. Fotos: Reuters.

“Hasta hace unos años”, en los bancos de alimentos en Milán “tratábamos principalmente con no italianos, pero en los últimos años y en particular en los últimos meses hemos estado tratando con muchos más italianos”, dijo Luigi Rossi, vicepresidente de la organización no gubernamental (ONG) de ayuda local Pane Quotidiano, con una cola que se extendía por el bloque exterior debido al COVID-19.

“Antes, la proporción con la que estábamos tratando en los bancos de alimentos en Milán era del 85% de no italianos y 15% italianos. Ahora estamos tratando con alrededor del 40% de italianos por la crisis del COVID-19”.

Bancos de alimentos en Milán y COVID-19

Incluso la próspera Milán, que experimentó un gran auge inmobiliario antes de la crisis del COVID-19, se vio afectada profundamente en su economía que está detenida. Trabajadores se han visto obligados a pedir ayuda a los bancos de alimentos, sensación impactante en una ciudad que siempre se enorgullece de ser el motor económico de Italia y excepción de crisis durante décadas.

“Tengo que pagar el alquiler y tengo que comprar comida. Aunque mi pareja trabaja, no tengo lo suficiente para mantener a una familia y por eso debo acudir a los bancos de alimentos en Milán”.

