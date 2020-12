Termina el 31 de diciembre descuento del 50% en trámite de testamentos

– El beneficio se extendió por cuatro meses con motivo de la contingencia por COVID-19; a la fecha más de 4 mil 100 personas han aprovechado este apoyo

El Gobierno del Estado a través del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua recordó que el próximo jueves 31 de diciembre concluye el periodo para tramitar el testamento ológrafo con el 50 por ciento de descuento.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el órgano estatal determinó que la campaña “Septiembre, mes del testamento” se extendiera hasta finales del 2020, ello con el objetivo de garantizar que las y los interesados realicen el trámite con el menor de los riesgos.

Desde su arranque a la fecha, más de 4 mil 100 personas han plasmado su voluntad en un testamento ológrafo; y durante diciembre se han agendado más de mil 200 citas.

Daniel Olivas Gutiérrez, director del Registro Público de la Propiedad, explicó que el descuento seguirá vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que la gente podrá efectuar el pago por 379 pesos, y posteriormente programar la cita para llevar a cabo el procedimiento.

El funcionario estatal recordó que quienes estén interesados en obtener su testamento ológrafo deben seguir los siguientes pasos:

1) Agendar una cita vía telefónica o por correo electrónico; para el municipio de Chihuahua, al número (614) 4293300 a las extensiones 12059 y 12055, o en testamentosmorelos@chihuahua.gob.mx. En Juárez, al número (656) 6293320 extensión 55588 o en testamentosbravos@chihuahua.gob.mx; y para las demás oficinas del Registro Público, las y los interesados deberán acudir para programar la cita.

2) Realizar el pago en cualquier oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua, que tiene un costo de 379 pesos, ya con el descuento del 50%.

3) Llegada la fecha de la cita, acudir con 20 minutos de anticipación y presentar los siguientes documentos:

-Dos escritos iguales hechos a mano, expresando la voluntad del interesado, es importante señalar que si el interesado no sabe escribir o no es legible la letra, no podrá concretar el proceso.

Ejemplo de redacción:

Yo (nombre completo del testador) mexicano (a), originario (a) de (lugar de nacimiento), nacido (a), el día (fecha de nacimiento), de ocupación…, soltero(a)/casado(a), con domicilio en: (calle, numero, col, ciudad) y en pleno uso de mis facultades y sin coacción alguna manifiesto que nombro heredero (s) a… (nombre completo del heredero o herederos) …. de mi propiedad ubicada en: (calle, numero, col, ciudad).

– Original y copia del acta de nacimiento (lo más reciente posible).

-Copia de la credencial de elector o pasaporte mexicano.

4) Por último, en presencia de un abogado adscrito al Registro Público de la Propiedad se depositan los dos escritos en sobres diferentes, uno se lo lleva el interesado y el otro se queda en resguardo.

Es importante señalar que el sobre que se lleve a casa no se debe de abrir, tachar o manipular.

Para cualquier duda, comunicarse al número (614) 4293300 en las extensiones 12055 y 12059, o se puede enviar mensaje al Facebook: Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Chihuahua.

