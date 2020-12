Las encuestas son buenas pero no “cuchareadas”: Cruz por candidato a gubernatura

El senador Cruz Pérez Cuellar, refirió que analiza la posibilidad de impugnar los resultados de la encuesta interna de Morena para definir a su candidato a la gubernatura en 2021.

Al cuestionarle ¿confía en los métodos de Morena para elegir a sus candidatos, o cree son a conciencia por casas encuestadoras de prestigio? respondió: “yo creo que uno de los grandes aciertos cuando se fundó Morena fue la encuesta como método de elección pero hoy en Michoacán y Chihuahua se han cuchareado las encuestas algo desleal y torcido para el presidente”.

En relación a que está en desacuerdo con la decisión de su partido se le cuestionó si apoyará al candidato ya designado, Juan Carlos Loera, el senador refirió que va paso a paso, hoy por lo pronto valora si impugna o no los resultados de la encuesta interna.

“Son resultados que insultan la inteligencia de los chihuahuenses. Aceptar los resultados es dejar pisotear mi dignidad y la de todos, ninguna encuesta en los últimos dos años se compara ni sostiene lo que se publicó ayer. Aún no lo decide peor podría impugnar los resultados puesto que no los comparto no tienen sentido científico”, agregó.

Finalmente comentó que en el mes de enero comenzará a visitar a los ciudadanos de los distintos municipios en el estado de Chihuahua para agradecer su apoyo. “Seguiré con mi actividad normal como senador abierto a la población. Descarto ir con el PRI o cualquier otro partido político, sigo con Morena”.

Comentarios