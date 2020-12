No hay plan B para crédito; se cancelarían obras: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado lamentó que de no aprobarse por el congreso local su solicitud para un crédito de mil 633 millones de pesos, no hay Olán B sino una cancelación de obras ya que su objetivo es no dejar deudas a proveedores como él recibió la administración en 2016.

“De no aprobarse no hay más que una cancelación de obras de infraestructura, lo puedo decir como es, ahora sí que nadie está obligado a lo imposible. El recorte federal ya es un hecho y nosotros tendríamos simplemente que modificar el plan que habíamos trazado para Chihuahua. Es fundamental ese crédito, yo lo he hablado con los diputados con cuentas claras, detallando que va únicamente a proyectos productivos”, dijo.

El mandatario estatal agregó que durante el año en curso se tuvieron que hacer modificaciones debido a la pandemia por Covid-19.

Cabe mencionar que la solicitud ha sido criticada por legisladores de Morena y PRI, debido a que implica una deuda por 20 años.

