Continuarán madrugadas y mañanas frescas durante el fin de semana: Protección Civil Municipal

Madrugadas y mañanas frescas es lo que se espera para este fin de semana, según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante que los chihuahuenses tomen las precauciones necesarias para evitar problemas de salud.

Hoy viernes será el día más caluroso, con vientos de hasta 39 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 grados Celsius y mínima de 7; para el sábado se esperan 17 grados como máxima y 5 como mínima; en tanto para el domingo será de 16 y 2 °C, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, encargado del despacho de la citada dependencia municipal exhortó a las y los chihuahuenses a abrigarse correctamente y seguir las recomendaciones que permanentemente se están difundiendo en los diferentes medios a fin de prevenir enfermedades respiratorias u otras propias de la temporada.

De igual manera pidió acatar las medidas sanitarias para prevenir contagios por la pandemia COVID19, tales como permanecer en casa en la medida de lo posible, evitar reuniones y aglomeraciones, utilizar cubrebocas y lavar constantemente las manos o aplicar gel antibacterial.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

