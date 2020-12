Por falta de recursos, aún pendiente apoyo para 75 mil beneficiarios del programa ´crédito a la palabra´

Por Daniel Blancas Madrigal

Otros 42 mil esperan la culminación de trámites burocráticos para cobrar. “Hay un número significativo de tarjetas ya repartidas que no están vinculadas y puede prestarse al a mal uso del programa”, dice Alberto Bañuelos, cuya familia fue elegida “de palabra”…

Las anomalías en el programa ´crédito a la palabra´ del gobierno federal no se limitan a fraudes en contra de beneficiarios, cuyo préstamo es depositado y desaparece en el banco, según ha documentado Crónica en los últimos días. También se han registrado retrasos en la repartición de apoyos: personas con tarjeta entregada, pero con cuentas vacías… por falta de recursos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), responsable del esquema, 75 mil personas elegidas aún no han recibido nada. Esto, debido al sobreejercicio y el cierre de la llave financiera en la última parte del año.

En otros 42 mil casos el dinero ya fue depositado, pero está pendiente el envío de cartas de autorización, la programación de citas y el cobro.

“En los últimos meses hemos tenido una problemática con el presupuesto y fondos de programa, problemas en la recaudación y ya estamos en cierre de año”, admitió a este diario Alejandro Rosas Guerrero, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SE.

“Al principio se encontraba muy fácil el recurso para este programa, nos llegaban dispersiones por varios miles de millones de pesos de un día para otro, y ahora, conforme el programa va cumpliendo metas y se está cerrando el presupuesto, va siendo más tardado reunir los fondos para la dispersión”.

La estrategia fue anunciada a finales de abril, para ayudar a microempresarios en los tiempos más álgidos del COVID-19: recibirían -a partir del 4 de mayo- un préstamo de 25 mil pesos cada uno, sin trámites ni requisitos y con una tasa de interés muy baja: alrededor del 6 por ciento anual.

“Serán un millón de beneficiarios”, aseguró en la presentación Graciela Márquez, entonces titular de Economía.

Sin embargo, la cifra contemplada de arranque quedó ya rebasada: conforme a la actualización del 4 de diciembre se autorizaron 1 millón 289 mil 782 créditos, por un monto total de 32 mil 244 millones 550 mil pesos.

Pero muchos fueron, de manera paradójica, de palabra, porque jamás se han concretado…

Una de las historias es la de don Moisés Vázquez, originario de Jalisco y cuya tarjeta para el cobro del préstamo le fue entregada desde el pasado 26 de agosto. Hasta ahora, carece de fondos.

“Una servidora de la nación se comunicó conmigo para informarme que había sido beneficiado y que en un lapso de 15 a 21 días hábiles me estaría llegando el deposito. Acudí a Banco Azteca, a una sucursal de Tlaquepaque, el 21 de septiembre y me dicen que la tarjeta no tenía fondos y tampoco estaba registrada en su base de datos, que acudiera a la Secretaría del Bienestar”.

Y así lo hizo…

“Ahí pidieron mis datos para subir de nuevo la información a su base. Me dijeron que en máximo 15 días llegaría el dinero, pero al marcar el número que me dieron para seguimiento, siempre me indican que el saldo sigue en ceros. Así ha sido hasta ahora”.

Otra es la de don Indalecio de Jesús Bañuelos, del municipio de Ecatepec, Estado de México, cuyos detalles son contados por su hijo Alberto:

“La tarjeta fue entregada el 24 de octubre. Sabemos de los retrasos, pero en el caso de mi padre lo raro es que el Banco del Bienestar dice que el número de tarjeta no es válido y no lo tienen registrado. Hay un número significativo de tarjetas ya repartidas que no están vinculadas y puede prestarse al a mal uso del programa”.

“La tarjeta la entregaron en un centro del Bienestar en Las Américas, Ecatepec, y la información de invalidez la arroja el sistema de consulta de saldo del banco. En las secretarías, únicamente responden que si ya se recibió la tarjeta, en alguno momento llegará el apoyo, pero ¿cuándo?”.

Según las cifras de la SE, del millón 289 mil 782 créditos avalados (al 4 de diciembre), se han pagado 1 millón 247 mil 211…

—Faltan entonces alrededor de 42 mil por pagar —se le comenta a Rosas Guerrero, también encargado de la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos.

—Pero esos ya se encuentran en las cuentas de la gente en los cuatro bancos con los que tenemos convenio (Azteca, Santander, Banorte y Bienestar), ya están fondeados, simplemente es un proceso en el que falta asignar las citas. Se podría decir que su estatus es: en proceso de cobro.

—¿Y cuántos casos hay entonces relacionados con esta falta de fondos, con el dinero que no fluye o no hay?

—Tenemos 75 mil cuentas en proceso de resolver, están en alguna etapa del trámite de dispersión. Un poco por el cierre de año, la mayoría son entregables a través del Banco del Bienestar, en el cual el proceso de dispersión es más tardado, porque incluye la vinculación de una tarjeta de débito. Los datos van y vienen varias veces a la Secretaría de Economía, se hacen todos los chequeos y tarda más. Se combina con que los recursos deben acabar de fluir.

—Pero se les dará algún día, ¿no?

—Sí…

—¿Tal vez hasta el próximo año?

—Estimamos que la mayoría quedarán este mismo año, conforme el recurso vaya fluyendo y nos alcancemos a nivelar…

Mientras tanto, los beneficiarios siguen a la espera, aunque en muchos casos han cerrado ya sus negocios, sus planes de extensión se han paralizado o sus pocos empleados o auxiliares fueron despedidos.

