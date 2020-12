El ocaso de los New York Jets 2020: 13 razones para 13 derrotas

Rich Cimini

Un cúmulo de factores han hecho de los Jets de esta temporada, uno de los peores en la historia de la liga

FLORHAM PARK, N.J. – Los New York Jets están ejecutando uno de los peores desechos e temporada en la historia de las temporadas desechada. Excepto que esto no es por diseño. No están tratando de perder, pero les viene tan natural que hasta parece que ejecutan un plan maestro para asegurarse la primera selección del draft de la NFL 2021.

No solo están a tres derrotas de convertirse en el tercer equipo con marca de 0-16 en la historia de la NFL (los otros son Detroit Lions 2008 y Cleveland Browns 2017), pero los Jets se hunden en el territorio de “el peor de todos los tiempos”. Han sido blanqueados por 210 puntos, que proyecta una diferencia de -258 puntos. Solo tres organizaciones en los 42 años de historia de los calendarios de 16 juegos obtuvieron peores resultados que -258, de acuerdo a ESPN Stats & Info.

¿Cómo sucedió esto? Demos una mirada a los eventos y gente responsable por el 0-13:

Pese a los malos resultados, Adam Gase ha recibido respaldo por parte de la directiva de los Jets. Getty Images

1. El CEO de los Jets, Christopher Johnson: Empieza en la cima. Desde que asumió el control del día a día en 2017, los Jets de Johnson están 16-45, el peor récord de la liga. Para ser justos, heredó una plantilla destripada, peor ha tenido suficiente tiempo para arreglarlo. Ha tenido dos gerentes generales y dos entrenadores (pronto serán tres). Su peor decisión ocurrió en la temporada baja de 2019, cuando esperó cinco meses para despedir…

2. Al ex gerente general Mike Maccagnan: Quedó fuera luego del periodo del draft 2019 y el periodo de agencia libre, que no tuvo sentido. Antes de partir, Maccagnan completó dos de las peores firmas en agencia libre en la memoria reciente, al añadir al corredor Le’Veon Bell y al apoyador C.J. Mosley. Pagó demasiado por ellos, añadiendo mucho peso al tope salarial. La falla de Maccagnan en el cuarto de la gerencia, es la razón por la cual el actual roster está tan inclinado. En cinco drafts, solo eligió a tres titulares de nivel top, dos prosperan en otra parte –el profundo Jamal Adams (Seattle Seahawks) y el tackle defensivo Leonard Williams (New York Giants). El tercero es el tackle defensivo Quinnen Williams. Maccagnan también jugó un papel importante en la contratación de…

3. El entrenador Adam Gase: Solo necesitó unos cuantos meses con Maccagnan antes de darse cuenta que no funcionarían. Luego –¡pfff!- Maccagnan se fue. Gase fue embarcado debido a su agudeza ofensiva, pero los Jets promedian 14 puntos en 29 juegos bajo su tutela –tres puntos menos que el equipo clasificado 31. Incluso cuando no desarrolló un mariscal de campo joven, a Gase se le pidió el de …

4. Sam Darnold: La regresión del mariscal de campo es dura de ver. Hubo destellos de promesa en su temporada de novato en 2018, pero con Gase ha ido al revés, quien admitió recientemente que le ha fallado a Darnold. Simplemente, no juega la posición a un nivel aceptable para la NFL. Tiene casi seis veces más capturas (28) que pases de anotación (cinco). Con una selección entre los tres primeros en el draft asegurada, la oficina principal de los Jets considera seriamente un reemplazo. El desliz de Darnold comenzó en marzo, cuando…

5. El receptor abierto Robby Anderson entró en la agencia libre: Este fue el mayor error del gerente general Joe Douglas en su primera temporada baja completa, y recientemente lo admitió al decir que calculó mal el valor de mercado de Anderson. Los Jets dejaron que el principal objetivo de Danrold fuera a los Carolina Panthers por dos años y 20 millones de dólares. Lo reemplazaron con Breshad Perriman. Gase dijo que podría planear formas de reemplazar la producción de Anderson utilizando…

6. El ala cerrada Chris Herndon: ¿En serio? El veterano jugador, una vez descrito por Gase como un “unicornio” debido a sus diversas habilidades, ha desaparecido en la ofensiva. Hablamos de una desaparición al estilo David Blaine. Herndon se recuperó de un terrible comienzo en la Semana 11 contra Los Angeles Chargers, cuando la rompió, pero ha sido buscado una vez en los últimos tres juegos. Los Jets lo han convertido en un bloqueador, un desperdicio de talento. Pero ni siquiera es la mayor decepción a la ofensiva porque…

Sam Darnold no ha progresado de acuerdo a lo esperado, admitió por primera vez el propio Adam Gase. AP Photo

7. Bell fue un fracaso: le pagaron 28 millones y todo lo que obtuvieron de él fueron 17 partidos, cuatro anotaciones y cero días con 100 yardas por tierra. A pesar de las objeciones de Gase, los Jets lo contrataron para ser su líder terrestre, una doble amenaza que elevaría a Darnold y a todos los que lo rodean. Ese era el plan, pero el matrimonio fue un espectacular fracaso, tan malo que lo enviaron a hacer las maletas en la Semana 6. Eso desencadenó otro problema…

8. Excesiva dependencia del corredor Frank Gore: Los entrenadores tienen jugadores favoritos, lo entendemos, pero esto es casi ridículo. Desde la partida de Bell, Gore ha empatado o liderado al equipo en acarreos en todos los juegos excepto en uno, y ese fue cuando sufrió una conmoción cerebral en el primer cuarto. La obsesión de Gase con Gore, de 37 años, ha impedido el desarrollo de jóvenes corredores como La’Mical Perine (lesionado) y Ty Johnson, quien tuvo ocho acarreos el domingo después de realizar el primer juego terrestre de 100 yardas en la era Gase. Podría ser una historia diferente si los Jets tuvieran una línea ofensiva dominante, pero…

9. Douglas lo echó a perder en la agencia libre: Logró la selección del tackle izquierdo Mekhi Becton, pero sus adiciones a la línea como agente libre no han funcionado. Los Jets se ubican en el puesto 31 en bloqueos logrados en carrera y 28 en bloqueos de pases, según los datos de NFL Next Gen Stats. De todos sus movimientos de 2020, Douglas será recordado por…

10. El canje de Adams: Si bien los Jets acumularon un importante capital de reclutamiento que ayudará en el futuro, sin duda perjudicaron sus perspectivas a corto plazo al canjear su jugador All-Pro. En ese momento, cambiaron al modo de reconstrucción. Ningún equipo que se imagina a sí mismo como un contendiente deja ir a su mejor jugador en la víspera del campo de entrenamiento. Creó una mala vibra y no pudieron superarla porque…

11. Los Jets carecen de jugadores top a la defensiva: Aparte de Quinnen Williams (seis capturas), ningún otro tiene más de dos sacks y solo un jugador tiene más de dos intercepciones: el esquinero Pierre Desir (tres), cuyo lugar en la historia del equipo está asegurado. Es el nominado de los Jets para el Hombre del Año Walter Payton de la NFL, un gran honor, excepto que fue despedido por los Jets en noviembre. No puedes arreglar esto. Sabes que las cosas van mal cuando…

12. El equipo no puede hacer ni patadas básicas: Debido al colapso de Sergio Castillo en Seattle el domingo, los Jets lideran la liga con el porcentaje combinado más alto de puntos extras fallados e intentos de gol de campo dentro de las 40 yardas errados. Por último, cuando tengan dudas, échele la culpa al…

13. Difícil calendario de Jets: Han tenido el undécimo calendario más difícil, y en general el calendario (que incluye los juegos restantes) ocupa el quinto lugar en cuanto a fuerza de los oponentes según los análisis de ESPN. Se han enfrentado a cuatro equipos con marcas perdedoras y, sin embargo, solo uno de esos juegos fue realmente cerrado.

Mala temporada. Mal equipo.

