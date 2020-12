Así reaccionaron los famosos al regaño de Tom Cruise a su equipo

Quién

Luego de que circulara un audio en que Tom se escucha realmente molesto porque personas del staff no siguen los lineamientos preventivos ante la pandemia, las reacciones no se hicieron esperar.

Tom Cruise acaparó la mirada de la comunidad artística luego de que el medio The Sun filtrara una grabación de audio en la que, según el medio, el actor explotó contra una de los empleados en el set de “Misión: Imposible 7” debido a que algunos de ellos por no seguir las pautas de seguridad ante la Covid-19.

Tras revelarse la grabación en la que Cruise amenazaba con despedir a los trabajadores que no respetaran las medidas de sana distancia o cualquier protocolo de seguridad mientras afirmaba que Hollywood cuenta con ellos para revivir el negocio del cine, los comentarios de las celebridades no se hicieron esperar.

“Tom Cruise tiene razón aquí, para su información. Lo siento / No lo siento”, tuiteó Josh Gad. Por su parte, Aisha Tyler escribió: “Necesito trabajar en mi perra”. A su vez Hilarie Burton Morgan dijo: “¡Nunca me gustó más! ¿Puedo arruinar esto en el supermercado?”.

Conjuntamente, otras personalidades comentaron:

Bethany Anne Lind escribió: “No creo que nadie pueda juzgar una ‘perorata’ fuera de contexto. Pero alguien que le grita a la gente (con el pretexto de que otros pierden sus casas, cuando podrías pagar a todo tu equipo el alquiler anual sin pestañear) va a desencadenar a algunos. Habiendo dicho eso… Seguro que esta noche grité en la privacidad de mi hogar sobre alguien que no está presente y sus decisiones que me afectan y las decisiones que tomo durante una pandemia y NO me gustaría que se compartiera”.

Matt Fernández se sumó con un: “Me encanta el audio de Tom Cruise. No porque crea que esa es la forma correcta de hablar con la gente. Es agradable escuchar finalmente a una persona blanca desquiciada que es PRO-máscara”.

Mike Scully hizo una petición muy particular: “Estimado Tom Cruise: Ven a gritarle a América”.

John Rocha, por su parte escribió: “Deseo que MÁS personas a cargo reaccionen así ante las personas que violan los protocolos o que no usan máscaras. Si tan solo más personas vieran el panorama más amplio que Tom destaca aquí. Bien en @TomCruise. ¡Gracias por dar ejemplo en esto, señor!”

Sin embargo, no todos aplaudieron la reacción de Tom, y Eric Haywood señaló: “¿La gente alaba a Tom Cruise regañando a su tripulación? Jajaja, todos ustedes son salvajes. Si hay violaciones de covid en el set, convocas a una jodida reunión de seguridad y lo abordas como un adulto. No maldice a hombres y mujeres adultos como si fueran sus hijos que se portan mal”.

Tom Cruise durante el rodaje de Misión Imposible; él se ha apegado a las normas y ha sido muy cuidadoso durante el proyecto. (Shutterstock.)

El audio le dio rápidamente la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de reacciones.

