Urge Alianza Federalista al Presidente una estrategia nacional eficaz e incluyente en vacunación contra COVID-19

-Con sus homólogos, firma gobernador de Chihuahua carta en que se exige sea convocado a la brevedad el Consejo de Salubridad General, autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar una enfermedad de esta naturaleza

-La Alianza Federalista reitera disposición para trabajo cooperativo pero no acepta que los estados no cuenten con la información necesaria y que su población deba esperar hasta 18 meses para recibir la vacuna

Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista, urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a diseñar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa para la aplicación de la vacuna contra COVID-19, toda vez que no aceptarán que la población en los estados deba esperar hasta 18 meses para recibir la dosis.

“Déjese ayudar”, le pidieron al Presidente los mandatarios en la carta que fue firmada por el gobernador de Chihuahua Javier Corral y sus homólogos de los diez estados que integran la Alianza, quienes se reunieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los gobernadores señalan no compartir la decisión unilateral del Gobierno Federal para centralizar la compra y distribución de la vacuna, no obstante, reiteran su disposición a coordinar sus capacidades para garantizar su acceso universal y no discriminatorio.

“Exigimos se convoque a la brevedad al Consejo de Salubridad General, autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar una enfermedad de esta naturaleza”, destaca el posicionamiento.

El texto fue leído en conferencia de prensa por el anfitrión Francisco García Cabeza de Vaca, después de celebrada la reunión plenaria.

“La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y mucho menos, el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social, nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura. A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo, para afianzar un proyecto político personal o partidista”, indica la carta.

“Queremos simplemente saber qué nos toca hacer y cómo vamos a involucrar a la sociedad a que haga ésta su parte, queremos transparencia, información y reglas claras”, agrega.

García Cabeza de Vaca señaló que la inmunización es un reto sin precedentes y que hay vidas humanas en riesgo, por lo que en el propósito de salvarlas, no se vale sacar tajada de la angustia y desesperación de las personas.

El planteamiento, es que el Consejo establezca el cronograma, las fases por población objetivo de aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para la conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado.

“En pocas palabras, que el Consejo en ejercicio de sus atribuciones, decida con transparencia y objetividad, cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano”, añadió el mandatario tamaulipeco.

“La ética y la ley exigen que nadie saque provecho de la cura a una enfermedad que nos ha marcado como generación, inmunizar a nuestra población es un deber público que no se debe subordinar jamás a intereses políticos o de coyuntura”, subrayó.

Los mandatarios aliancistas acordaron además implementar una serie de medidas en la víspera de la llegada de la vacuna a sus entidades.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que ante el riesgo de contagio que impera por las fiestas decembrinas, en las diez entidades se unificarán criterios para implementar medidas posteriores al 25 de diciembre y contener repuntes, de la mano y con el compromiso del sector productivo.

El gobernador Martín Orozco, de Aguascalientes, precisó que cada estado constituirá un Comité Estatal de Coordinación para la Vacunación, que tendrán como objetivos operar la logística del traslado de la vacuna desde los nodos del gobierno federal, el almacenamiento y la distribución desde los centros de vacunación.

Además implementarán un sistema de citas para definir en qué centro de vacunación corresponde a cada persona acudir a aplicarse la dosis, con la finalidad de estar preparados con un paso adelante, para cuando empiece la distribución.

A la reunión asistieron también los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Enrique Alfaro, de Jalisco; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima y una representación del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

