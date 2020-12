Reciben diputados y diputadas al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado

– Expuso el proyecto de egresos de la dependencia que encabeza, para el Ejercicio Fiscal 2021

Integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, encabezados por su presidente, diputado Jesús Alberto Valenciano García, y con la presencia de legisladores de diversas fuerzas políticas, reunidos a través de acceso remoto o virtual, atendieron al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Ing. Gustavo Elizondo Aguilar, quien detalló sobre los rubros contenidos en el proyecto de egresos de la dependencia que encabeza, para el Ejercicio Fiscal 2021.

En su participación inicial, el funcionario de estatal, expresó que para el año 2021, se proyectó como presupuesto para la secretaría, la cantidad de 985 millones 726 mil 946 pesos, los cuales serán distribuidos en los diferentes programas y direcciones.

Para el programa de infraestructura municipal, se proyectaron 106 millones 919 mil 639 pesos, del cual se aplicarán 44 millones 362mil 642 pesos a gasto corriente y para inversión, 62 millones 556 mil 997 pesos.

Dentro del programa estatal de infraestructura de vías de comunicación, se proyectaron 432, millones, 958 mil 634 pesos, 53 millones 045 mil 629 pesos para gasto corriente y 379 millones 913 mil 005 pesos. En relación a las carreteras estatales y federales de cuota no fidecomitidas, se presentó un anteproyecto de 35 millones de pesos.

Resaltó que las obras más importantes o significativas para el año 2021, está la edificación del hospital de ginecoobstetricia de Parral, el cual ya lleva un avance importante; además la obra del Centro de Cancerología de Chihuahua.

En el caso de la reducción para obra en el tema de salud, no hay instrucción de disminución, por el contrario se requiere seguir con el fortalecimiento de los hospitales; aceptó que hay un problema de flujo pero se busca el continuar con la obra, dando pequeños pagos, con la posibilidad de incentivar para que salgan las obras que ya están en proceso.

Agregó que el proyecto de obra de Tónachi, ya está terminado y el presupuesto es de 10 millones de pesos, y se llevará a cabo el próximo año; en relación a la obra en Batopilas, señaló que el proyecto aún no está, por lo que se desconoce la cifra exacta que se invertirá.

En relación a los trabajos por la pandemia, en todo el Estado se está trabajando en áreas como terapia intensiva, por ejemplo en el Hospital Central y el Centro de Cancerología en el hospital Subirán, enfatizó que no se dejaron de operar las obras, y éstas ya están de salida.

Respecto a la obra del aeropuerto de Creel, informó que esta es tripartita, y la obra está ya en etapa de término, se pretende ya terminar obras en el mes de marzo y el equipamiento total para el mes de mayo del próximo año para ponerse en marcha en el primer semestre del año 2021.

En relación a la inversión en mantenimiento y conservación de carreteras, afirmó que a pesar de la disminución que se tiene en el presupuesto, se cuenta con la cobertura necesaria a nivel de carreteras alimentadoras y vecinales; por lo que para el próximo año no se verá afectado dicho rubro.

Elizondo Aguilar, fue enfático en señalar que gracias a la inversión en mantenimiento de carreteras, realizada en el presente año, la disminución del presupuesto no afectará, y por ende, la Entidad no bajará su calificación otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, en cuanto a calidad de las mismas.

Para finalizar, el Secretario se comprometió con las y los diputados, a enviar un listado con el desglose de las obras realizadas por el Estado y las que están en proceso, además del impacto que tuvo el préstamo solicitado por el Gobierno del Estado por el orden de 19 mil millones de pesos, en los rubros de la dependencia que encabeza.

Comentarios