Por experiencia, preferible la designación para alcaldías y diputaciones: Riggs

El diputado federal y aspirante a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs, informó que la tarde de ayer se reunió con su dirigente nacional Marko Cortés, a quien le expresó es preferible la designación de candidatos como dijo, ocurrió en 2016 y 2018, a fin de evitar fracturar al partido con elecciones internas que, por experiencia sabe no son favorables, pues dejan ruptura, traición y descalificaciones.

“En la reunión yo le comenté que evitáramos ir en contienda interna porque la historia en el PAN confirma que eso solo deja las confrontaciones, los dejan fracturados, si bien le corresponde decidir a la comisión permanente, decir por designación se deben cumplir igual, una serie de pasos, encuestas, opinión de dirigente estatal y nacional”, explicó Riggs.

Agregó que está de acuerdo en las encuestas y perfiles que postulan con mayor conocimiento y probabilidad de ganar, pues si bien no está confiado en que gane él, tiene la certeza de que existen factores como la base en el sustento de la designación, una encuesta, sondeo interno de deliberación de la comisión permanente, la decisión de la presidenta estatal, el presidente nacional y el municipal.

“Una designación a parte de evitar conflictos, ahorraría recursos y tiempo una designación me parece mejor que una elección interna por que así el candidato puede hacer solo su campaña y aprovechar el tiempo. Además, no afecta la democracia del partido por que, así le hicimos en 2016 y en 2018 todos estuvimos de acuerdo que la mejor carta por experiencia fue Maru Campos, no veo por que hoy no quieren”, agregó

El hoy diputado federal, recordó que en 2013 fue el candidato de su partido y estando en campaña debía trabajar en lo que llamó “operación cicatriz”, es decir reparar la ruptura del PAN, frecuentar a los que perdieron, y un porcentaje del partido se quedó adolorido, pues señaló con elecciones internas hay muchos personajes que no tiene la madurez de que hay otro punto de vista, realizan descalificaciones, hay traición con el partido y los mismos militantes tras contienda interna no ha deja buenos resultados.

Finalmente, mencionó que este viernes y sábado la dirigente estatal Rocío Reza, debe convocar a la asamblea permanente, donde se prevé tratar el tema luego de que en la semana en curso, algunos militantes locales enviaron una carta al directivo municipal para exigir una elección interna, “me parece raro que hace cuatro y luego hace dos años sí apoyaban la designación y hoy contienda interna, yo tengo la experiencia de elecciones, el la última elección el partido completo estuvo de acuerdo en ir con Maru, hay que ser responsables, más allá de intereses personales está el servir a los chihuahuenses, yo tengo 26 años en el PAN, recuerdo que desde entonces eran pocos militantes en las reuniones de consejo, es porque la experiencia me han demostrado que no han dejado buenos resultados las elecciones internas que reitero, apoyo la designación”.

