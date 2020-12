Poncho de Nigris reveló que toma suero con Dexametasona para enfrentar al coronavirus

INFOBAE

El actor y host de televisión Poncho de Nigris ha optado por utilizar un suero multivitamínico para fortalecer el sistema inmunológico y combatir el coronavirus. Sin embargo, este suero contiene Dexametasona, un corticosteroide que tiene propiedades antiinflamatorias, cuyo uso no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en pacientes no graves de coronavirus .

De acuerdo con las “Orientaciones provisionales sobre el uso de dexametasona y otros corticosteroides para tratar la COVID-19″, publicadas en septiembre de este año, la OMS recomienda que “no se utilicen corticosteroides en el tratamiento de pacientes no graves de COVID-19, con independencia de que estén hospitalizados o no”.

Esta recomendación emitida por la OMS se basa en un ensayo realizado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido que demostró que su uso no representa una diferencia beneficiosa en pacientes no graves —que no requieren soportes respiratorios— o en personas que buscan prevenir la enfermedad. Aunque su uso en pacientes críticos tiende a reducir la mortalidad.

