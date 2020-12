Hay tiro en el PAN

Por: Manuel Narváez Narváez

La suerte está echada, ya están las cartas sobre la mesa.

Primero se registró Gustavo Madero Muñoz como precandidato del PAN al gobierno del estado. Lo hizo el viernes, y se hizo acompañar por decenas de simpatizantes, por el diputado federal Miguel Riggs, el diputado local Miguel La Torre y Roberto Lara, los tres aspirantes a la presidencia municipal.

Madero Muñoz, senador con licencia, ha sido candidato a alcalde de Chihuahua (2001), senador de la república (2012), presidenta del CEN del PAN (2015), diputado federal (2015) y senador de la república por segunda ocasión (2018).

El empresario es impulsado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y por una base militante enquistada en la nómina gubernamental estatal, así como por la cúpula dirigente del partido a nivel estatal.

María Eugenia Campos Galván, la alcaldesa de Chihuahua, se registró este domingo 13 diciembre. La acompañaron los diputados Jorge Soto, Georgina Bujanda, Rocío González y Marisela Terrazas; los empresarios Samuel Kalisch, Enrique Terrazas Torres y Guillermo Luján Peña, el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, varios regidores y unas 150 personas que llegaron en tres caravanas en más de mil vehículos.

Abogada de profesión, Maru Campos ha sido diputada federal (2009), delegada de Liconsa, funcionaria federal (CFE), candidata a diputada federal (2012), diputada local (2013) y presidenta municipal de la capital del estado desde 2016.

La aspirante del PAN al gobierno del estado, es colocada por la mayoría de los sondeos realizados por las casas encuestadoras como la única que puede derrotar a MORENA y a cualquiera de sus candidatos en las elecciones constitucionales del 2021.

Maru tiene en contra a la mayoría del aparato gubernamental que se la juega con el senador Madero. Muchos analistas ven una ruptura entre los dos bandos, aunque eso signifique allanarle el camino a la oposición y enviar al PAN al tercer lugar en caso de que el partido termine fracturado.

Vale la pena recordar que, en la elección interna de 1998, el alcalde de ciudad Juárez, Ramón Galindo, ganó la candidatura al gobierno del estado, pero fue boicoteado por Francisco Barrio Terrazas, que apoyaba en la interna al secretario general de gobierno, Eduardo Romero Ramos, lo que a la postre arrastró al partido a entregar la estafeta al priísta Patricio Martínez García.

Otro hecho similar donde el favorito del gobernante en turno es derrotado por la base militante, aún y cuando las encuestas no le favorecen, ocurrió en el 2006.

En aquellas las elecciones internas del PAN, Vicente Fox Quesada, presidente de México, apostó todas sus canicas por el secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda, a pesar de que todos los sondeos internos daban como ganador por amplio margen al ex presidente nacional del PAN e hijo de fundador, Felipe Calderón Hinojosa.

Ignorando de que las encuestas colocaban a Santiago en la ruta de la derrota interna y en las constitucionales, Fox y la burocracia militante se emperraron en mantener a Creel en la contienda interna y forzaron las tres etapas previstas.

El costo de aquella elección se elevó y crispó los ánimos al interior del PAN. No hubo poder humano que convenciera al presidente y sus cuates del peligro de perder la elección presidencial por el capricho de estirar la liga al máximo.

Sin embargo, esa necedad de imponer al sucesor, permitió a Calderón viajar por todo el país y pararle una soberna blanqueada al favorito del presidente. Para fortuna de México, porque se retardó la llegada del comunismo al país, Felipe ganó las tres etapas de la elección interna, y si, muy apenas la presidencial, con una diferencia de 250 mil votos.

A 22 años de aquella derrota de Galindo Noriega y a 14 de la victoria de Calderón Hinojosa, la interna del PAN hiede a Deja Vu.

Los cartones están divididos, es decir, por los resultados, ya que Galindo perdió ante Patricio y Felipe ganó frente a AMLO, pero en las dos internas la militancia panista paró en seco la imposición desde la cantera y desde los pinos.

La historia para el relevo de Javier Corral Jurado comienza a escribirse, a finales de enero sabremos quién ganó. Entonces conoceremos si aprendieron la lección y de las elecciones.

Por lo pronto existe un dato que destacar, Madero aseguró que reunió 3900 firmas de apoyo tan solo en 48 horas; el equipo de Maru presentó 4920.

Se presume que votarán alrededor de 9000 militantes panistas con derecho a sufragio. De ser ciertas, legítimas y legales las firmas de apoyo y que éstas se traduzcan en votos, cualquier otro suspirante alcanzaría 80 votitos.

Adelante pues con la sucesión, porque estamos listos para despedir a uno de los peores gobiernos en la historia de Chihuahua.

Es cuanto.

