Comparece ante Congreso el titular de Educación y Deporte por Presupuesto de Egresos 2021

Ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, compareció el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, para explicar la aplicación de recursos económicos desglosados dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2021.

Con la presencia de legisladores de diversas fuerzas políticas interesados en los programas, proyectos y acciones del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante acceso remoto y/o virtual, el diputado Jesús Valenciano García, presidente de la Comisión Legislativa, agradeció a los participantes y explicó que estas acciones son parte del proceso de estudio y análisis del Paquete Económico de la Entidad.

En su intervención, el Secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, dijo que el presupuesto del sector educativo constará del 33.44 por ciento del total para Chihuahua, es decir, un total de 24 mil 823 millones 449 mil 819 pesos, que se desglosará para atender a una matrícula de más de un millón de estudiantes de educación básica, media superior, superior y otros, y que cuenta con una variación del 5.7 por ciento en disminución con el ejercicio del 2020.

“En comparación del 2020 con el 2021, tenemos la desaparición o la reducción de varios programas, en detalle, en el presupuesto federal para Chihuahua se tenía una bolsa de más de 219 millones de pesos y ahora en el año que entra, se tendrán sólo 32 millones 882 mil 107 pesos, lo que es preocupante porque no sabemos cómo es que va a funcionar en su totalidad”, concretó González Herrera.

Además, explicó que en este 2021, se destinarán recursos económicos para la batalla contra el COVID-19: acciones para la atención de salud con 8 millones 355 mil 550 pesos y acciones para evitar la deserción escolar con 13 millones 900 mil pesos, lo que determinó que serán herramientas que catalogó importantes, para la Contingencia Sanitaria actual y sus daños colaterales.

Por parte del diputado René Frías Bencomo de Nueva Alianza, señaló la preocupación en la disminución de más de 700 millones de pesos en educación y cuáles son los recursos para el funcionamiento óptimo y que se garanticen las prestaciones del magisterio; la diputada Rosa Isela Gaytán del PRI, cuestionó el seguimiento y evaluación que se tendrá para el apoyo de la escuela a distancia, así como la conectividad de internet y acceso a tecnología para continuar con los estudios.

El diputado Humberto Chávez de MORENA, preguntó sobre retomar las clases presenciales y cómo se prepara la dependencia para la sanitización de las instituciones; la diputada Marisela Terrazas del PAN, cuestionó el impacto sobre el cierre o disminución de programas federales como el de escuelas de tiempo completo y de transporte a personas con discapacidad; el diputado Arturo Parga de MC, señaló que es necesario que en el 2021 se garanticen pagos y prestaciones al magisterio.

En respuesta, el Secretario de Educación y Deporte, dijo que las clases presenciales, no se tendrán hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde; las jubilaciones de las y los docentes con claves altas, implican una variación de la nómina magisterial y que eso permite la redistribución del dinero en otros rubros y mencionó que se ha disminuido el uso de gasto corriente para optimizar al sector educativo y que siempre se necesita más aplicación de recursos económicos para el buen funcionamiento de acuerdo con organismos internacionales.

“La disminución de los programas federales, está fuera de las manos del Gobierno Estatal y nos tratamos de adecuar a ello. Hemos repartido alrededor de 350 mil cuadernillos de apoyo económico en respuesta de solicitud para impulsar la educación a distancia por la pandemia y dado a las carencias que existen por la geografía del estado. La deserción escolar la tenemos en los primeros grados de educación preescolar, de primaria, de secundaria y en media superior”, comentó.

Concluyó que uno de los impactos más directos en el sector educativo, es la disminución de más de 700 escuelas de tiempo completo y la compensación de alrededor de 5 mil maestros y personal educativo, así como a los padres y madres de familia que se hacían cargo de los alimentos que se le daban a los alumnos y que no se cuenta con un programa que sustituya al mismo.

Atiende Secretario de Salud el llamado del Poder Legislativo para explicar su proyecto de presupuesto para el año 2021

Integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, encabezados por el presidente de la misma, diputado Jesús Alberto Valenciano García, y con la presencia de legisladores de diversas fuerzas políticas, escucharon al Secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández Herrera, quien explicó el destino que se daría al presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2021.

Señaló que para los organismos dependientes de la Secretaría, se proyectaron 757 millones de pesos para el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) y 5,397 millones de pesos, para los Servicios de Salud del Estado; ambos tienen un decrecimiento bastante considerable.

En lo relativo al tema del manejo para la pandemia por COVID-19, informó que se propuso a la Secretaría de Hacienda del Estado, la creación de un fondo por 300 millones de pesos para cada uno de los organismos, es decir, de 600 millones de pesos que no formen parte del presupuesto de la dependencia para el próximo año, pero que sí esté disponible como previsión ante un posible repunte de casos para el 2021, y disponer de él conforme se requiera y de acuerdo al comportamiento de la pandemia.

Dentro del fondo mencionado, están considerados los gastos que podrían presentarse para el proceso de vacunación, que si bien la Federación ha señalado que no será comprada por las entidades, el hecho del traslado y manejo, así como la compra de jeringas, equipo de protección y demás insumos que se requieran, correrán por los estados.

El funcionario detalló que esta pandemia no estaba prevista por nadie, y para el Estado ha representado un gasto no programado para el sector salud, y dio como ejemplo, que tan solo en un mes, se consumió el material previsto para cuatro meses.

Detalló que a la fecha el ICHISAL tiene pasivos por 728 millones de pesos y en el caso de Servicios de Salud, la situación es un poco más complicada debido a que carece de un sistema contable adecuado, por lo que se ha recurrido a realizar prácticas manuales, factura por factura para separar realmente los adeudos, que aproximadamente va de entre 300 y 400 millones de pesos.

“Los héroes merecen más que una medalla, merecen un reconocimiento monetario, basta de llamarlos héroes, es necesario que se les haga el debido reconocimiento por su labor”, refirió el Secretario, a la vez de señalar que el personal de salud en estos últimos diez meses, ha laborado jornadas de hasta 14 horas.

En relación al tema de los bonos para el personal de salud, informó que no están considerados dentro del presupuesto, sin embargo se ha realizado la petición de manera extraordinaria y se prevé el otorgamiento de otro para el mes de marzo del 2021, aproximadamente.

En lo que respecta a lo planteado por el Gobierno del Estado para el sector salud dentro del Plan Emergente de apoyo, Fernández Herrera mencionó que a la fecha se ha entregado el 100 por ciento de lo destinado a Servicios de Salud y aún faltan 90 millones de pesos para el ICHISAL.

Recordó a las y los diputados, que más del 70 por ciento del presupuesto federal que llega a la Entidad ya está etiquetado, y no puede ser utilizado para nada más.

Por otra parte, resaltó que actualmente hay suficiente abasto de medicamento y material para situación por COVID.

Dentro de su exposición comunicó que ayer sesionó el gabinete COVID a nivel federal, y enfatizó que Chihuahua va muy bien, ya que sigue a la baja en los 10 indicadores del semáforo federal.

Por último, el Secretario se comprometió con las y los legisladores, a hacerles llegar el desglose de las obras proyectadas, con el estatus actual, y resaltó que aproximadamente para el mes de junio del próximo año, se verán terminadas la mayor parte.

“Mi sector, el sector salud, requiere que le llenen la alberquita”; concluyó el Secretario de Salud.

