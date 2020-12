El Tribunal de Milán ratifica la sentencia: 9 años de cárcel para Robinho

Alberto P. Sierra@alber_ps

Para la defensa de Robinho, era imposible probar que, entre 30 y 50 minutos, seis personas cometieron un acto sexual sin el consentimiento de la joven.

Robinho pasó por el juzgado y ya conoce la sentencia del Tribunal de Apelación de Milán, según informa Globoesporte. El Tribunal confirmó que han sido condenados a nueve años de prisión por la violación colectiva de una joven albanesa, en las primeras horas del 22 al 23 de enero de 2013, en un club nocturno de Milán llamado Sio Café.

La defensa de Robinho presentó un recurso de 65 páginas , 19 anexos y 4 estudios técnicos diferentes. El abogado defensor de Robinho dijo que no hay evidencia de que la víctima se encuentre en una condición de inferioridad psicológica y física. Para la defensa de Robinho, es imposible probar que, entre 30 y 50 minutos, seis personas cometieron un acto sexual sin el consentimiento de la joven.

El caso no tendrá fin con esta sentencia

Aunque esta vuelva a señalar de nuevo como culpable a Robinho, el futbolista aún tiene la oportunidad de elevar un recurso más dentro del sistema judicial italiano hasta el Tribunal de Casación. Esta sentencia en tercera instancia ya si sería definitiva.

La posibilidad de que Robinho cumpla condena está por ver. Según Globoesporte, el Tribunal de Apelación que inicia el proceso este jueves podría decretar prisión preventiva o arresto domiciliario pero las relaciones internacionales jugarán su papel. El tribunal podría ordenar su detención aunque esta, al uso, no serviría ya que Brasil no extradita a sus ciudadanos y el jugador se encuentra residiendo actualmente en su país natal. Así, Italia se vería obligada a emitir una orden de arresto internacional para intentar que Robinho cumpla su sentencia, si se da y aunque esta no sea definitiva. Si el brasileño entra dentro de la Unión Europea también podría ser detenido y llevado a Italia.

A nivel deportivo, este caso ya le costó a Robinho su vuelta al Santos. El pasado 17 de octubre, el club brasileño suspendió su fichaje tras la condena en primera instancia. “Si de alguna forma estoy molestando, es mejor que salga y me centre en mis asuntos personales. Probaré mi inocencia para los aficionados del ‘Peixao’ y aquellos a los que les gusto”, añadió el jugador a través de sus redes sociales. En 2009 ya estuvo acusado por abuso sexual mientras jugaba en Inglaterra y acabó absuelto.

Comentarios