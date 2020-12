No es leal competir en nuevas elecciones y seguir recibiendo sueldo: Rocío Reza

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Rocío Reza, señaló que, quienes ocupan un cargo público de elección popular sean del partido que sean, deben solicitar licencia cuando desean participar en una nueva elección, aún y cuando la ley les permita conservar su cargo, puesto que no es lean recibir un alto sueldo como ocurre con los diputados federales, cuando su compromiso no está en ese lugar.

“Los servidores públicos se deben a los ciudadanos, y la verdad es que si quieren otro cargo o buscan una reelección deben pedir licencia aún y cuando la ley los exima de tal situación, ya que para pedir de vuelta la confianza hay que dar la cara y hablarles de frente a los ciudadanos el que estén ocupando un cargo público con todas las prestaciones y sueldo pero no se hagan cargo del mismo por estar compitiendo por una elección no es leal, no es ético”, asevero.

La dirigente reiteró que el pedir licencia es cuestión de valores personales más allá de lo que establece la ley electoral, ya que el ser diputado conlleva grandes responsabilidades y no es justo para el resto estar trabajando por su sueldo cuando otros reciben el mismo ingreso pero están ocupados en otra cosa.

