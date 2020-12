Autoriza Congreso enajenación del Museo Semilla Centro de Ciencia y Tecnología a favor del DIF

En Sesión Ordinaria realizada vía acceso remoto o virtual, el Congreso del Estado, llevó a cabo la desincorporación del régimen de dominio público del Estado, el inmueble conocido como “Museo Centro de Ciencia y Tecnología”, así como los terrenos que son utilizados como estacionamientos para el público y personal que labora en el lugar citado; de la misma manera, se autorizó al Ejecutivo Estatal para que enajene los inmuebles citados a título gratuito a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

La diputada Carmen Rocío González Alonso, presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, dentro de la exposición del Decreto aprobado por unanimidad, señaló que el polígono de la propiedad mencionada, se conforma de una superficie de terreno de 13,528.2509m2; los dos estacionamientos destinados al público usuario y personal que labora en el citado museo, con una superficie de 3,294.605 metros cuadrados y 562.56 metros cuadrados, respectivamente, mismos que se destinarán única y exclusivamente para la operación de dicho museo.

Dentro del articulado se estableció que el Sistema DIF, destinará los inmuebles única y exclusivamente para la operación del museo o cualquiera que sea su futura denominación, debiéndose incluir en la protocolización de la donación, cláusula de reversión a favor del Estado para el caso de que se destinen los inmuebles en cuestión a un uso distinto al expresamente establecido.

Agregó que cada uno de los dieciocho predios que conforman el inmueble citado, cumplen con los requisitos señalados en la Ley de Bienes del Estado, encontrándose las escrituras con las que se acredita debidamente la propiedad; la descripción y los planos correspondientes; los avalúos comerciales que fundamentan y motivan su precio; la especificación de la persona a la que se enajenará, así como la justificación de su destino.

Esta acción, tiene por objeto consolidar el patrimonio de dicho organismo descentralizado, así como generar mayor certeza en los trabajos de conservación, administración y captación de los recursos que desde el año 2004 realiza esta institución en el Museo; propuesta que se considera por demás factible al tratarse de un espacio destinado al desarrollo científico y educativo de la población; culminó la Legisladora.

Piden reasignar partida presupuestal federal para programas de atención a niños, niñas y adolescentes

La Sexagésima Sexta Legislatura de Congreso de Chihuahua, envió exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que se reconsidere la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, con el propósito de que se destine la suficiencia presupuestal necesaria a los programas que brinden atención a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que cumplan con los criterios mínimos establecidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por la diputada Georgina Bujanda Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, quien expuso que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe de ser prioridad para los gobiernos, por lo tanto, esta primacía tiene que reflejarse en las normas sustantivas y adjetivas, así como en los recursos destinados para su atención y desarrollo.

Sin embargo a lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación, no contempla los recursos necesarios para que las instancias correspondientes puedan ejercer sus obligaciones con los parámetros mínimos marcados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, razón por la cual, es apremiante que se dote de suficiencia presupuestal a los programas y acciones de gobierno encaminadas a la atención y salvaguarda de los derechos de las y los menores, continuó la Legisladora.

Agregó que, las niñas, niños y adolescentes no son propiedad de sus padres ni del Estado, tienen el mismo estatus que todos los demás miembros de la sociedad, sin embargo, por sus características particulares dependen de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; pero, esta circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses. Por este motivo, las autoridades tienen que ser vigilantes y asegurar su integridad.

Enfatizó que para lograr un desarrollo económico en nuestro estado y país, es apremiante que se encaminen esfuerzos con el propósito de lograr que las autoridades contemplen como prioritaria la atención de las niñas y niños; la UNICEF, en el reporte sobre “La infancia y la adolescencia en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, refirió que las asignaciones presupuestarias entre grupos etarios no son equitativas y evidencia la necesidad de invertir más en algunos de ellos.

Determinó que, el gasto público para el 2021 se estima en $6,295 miles de millones de pesos, una reducción real de -0.3 por ciento respecto de 2020. Lo que se traduce en invertir en los sectores más vulnerables para evitar que sean más grandes y notorias las brechas de desigualdad entre la población, más aún cuando nos encontramos en medio de una pandemia.

Por lo anterior, es esencial que se asignen los recursos suficientes, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescente y con ello, mitigar en lo más posible los efectos adversos de la contingencia sanitaria por la COVID-19, culminó la Legisladora.

Piden fondos para Instituciones del Sector Social que atienden y albergan a personas adultas mayores en esta temporada invernal

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Estatal, por medio del Secretario de Desarrollo Social, así como a los 67 Ayuntamientos del Estado de Chihuahua, a fin de que se procuren fondos para las Instituciones del Sector Social o Casas Hogares, de las Casas de Asistencia Privadas que lo necesiten, donde presten atención y albergue a las personas adultas mayores durante esta temporada invernal.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta Díaz, quien mencionó dentro de su exposición de motivos, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que el más del 70 por ciento de los adultos mayores viven en hogares de escasos recursos.

“Nos encontramos en un momento en el cual la población de nuestro país y por lo tanto de nuestro Estado tiende a un envejecimiento de la población, lo cual representa oportunidades, pero también grandes desafíos que tendrán repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos como la cohesión social, los derechos humanos y la acción gubernamental”, mencionó la legisladora.

Dijo que si bien el envejecimiento no es un fenómeno moderno, ya que nos acompaña desde que nacemos, lo que si cada vez es más evidente, es la gran cantidad de personas mayores que hoy en día componen este grupo etario en nuestra sociedad, y que tienen que enfrentar desde sus diferentes dimensiones el “ser viejo o vieja” en una sociedad donde los paradigmas de juventud, belleza y salud son reinantes.

“En nuestro Estado la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, establece la obligación tanto para el Estado como para los Municipios, de otorgar la asistencia social para los adultos mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y dentro de la atención que se les debe prestar encontramos, el apoyo a través de la asistencia social y protección para quienes se encuentren en situación de abandono”, abundó.

Expresó que el Artículo 36 de la referida ley dentro de los servicios de asistencia social enumera los siguientes: alojamiento temporal o permanente, alimentación, vestido, atención médica, etc; en estos momentos reiteró que el Estado inicia con la temporada invernal, la cual trae consigo descensos considerables en la temperatura con posibilidades de heladas y nevadas.

“Esto, trae como consecuencia, el surgimiento de enfermedades respiratorias dentro de la población, mismas que se agravan en los ciudadanos y ciudadanas mayores de 60 años, a los cuales la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, considera como persona adulta mayor. Esto lo vemos agravado aún más con la pandemia en la cual nos encontramos en este momento derivado del COVID-19 o Coronavirus, ya que este grupo de la sociedad es considerada que presenta alto riesgo de necesitar hospitalización o morir si se les diagnostica esta enfermedad, toda vez que con el aumento de la edad se corren mayores riesgos”, concretó.

Determinó que es necesario que se garanticen las necesidades básicas de las personas de 60 años o más, como acceso a los servicios de salud, alimentación, abrigo y albergue, para quienes lo necesiten por su situación de vulnerabilidad o desventaja social, ya sea por pobreza, enfermedad, invalidez, discriminación y abandono.

“Es cada vez más necesario el establecimiento de Casas Hogares para Adultos Mayores, mismos que regularmente dependen del Estado, siendo necesario cuidadores, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, mismos que realizan un papel crucial en el funcionamiento de estos, lo que hace más trascendental e importante el trabajo que llevan a cabo aquellas personas que cuentan con albergues en los que los cuidan, allegándose de recursos de donde pueden a fin de brindarles lo mínimo que necesitan para su subsistencia”, puntualizó.

Presentan calendarización para reuniones con titulares de las secretarías estatales para el análisis del paquete presupuestal 2021

Dentro de Asuntos Generales de la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Jesús Alberto Valenciano García, presentó el calendario de reuniones mediante acceso remoto o virtual, que se realizarán con titulares de las secretarías de Gobierno, como parte del proceso de estudio y análisis del Paquete Económico de la Entidad para el ejercicio fiscal 2021.

En este sentido, refirió que las comparecencias se realizarán en el siguiente orden:

Jueves, 10 de diciembre

16:00 hrs. Secretario de desarrollo rural

18:00 hrs. Fiscal general del estado

Viernes, 11 de diciembre

11:00 hrs. Secretario de educación

13:00 hrs. Secretario de salud

Martes, 15 de diciembre

16:00 hrs. Secretario de desarrollo social

18:00 hrs. Secretario de obras públicas

Miércoles, 16 de diciembre

17:00 hrs. Secretario de hacienda

Cabe mencionar que el Legislador señaló que el formato se realizará de la misma manera que en ocasiones anteriores, es decir:

En una primera ronda:

1. Participación de Secretario, hasta 20 minutos.

2. Participación de las primeras 5 fuerzas políticas, en orden ascendente de representación, hasta 4 minutos por representante y un máximo de 3 preguntas.

3. Participación de Secretario, para dar atención a las preguntas, hasta 15 minutos.

4. Participación de las últimas 4 fuerzas políticas, en orden ascendente de representación, hasta 4 minutos por representante y un máximo de 3 preguntas.

5. Participación de Secretario, para dar atención a las preguntas, hasta 15 minutos.

En una segunda ronda, la réplica por cada fuerza política:

1. Primeras 5 fuerzas políticas, en orden ascendente de representación, hasta 3 minutos por representante y un máximo de 2 preguntas.

2. Participación de Secretario, para dar atención a las preguntas, hasta 15 minutos.

3. Últimas 4 fuerzas políticas, en orden ascendente de representación, hasta 3 minutos por representante y un máximo de 2 preguntas.

Por último, la participación del Secretario, para dar atención a las preguntas, hasta por 15 minutos.

