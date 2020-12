‘Dama de compañía’ exhibe ‘pobreza’ de Pablo Montero

Publimetro

Una mujer compartió una historia junto al cantante, quien supuestamente no pudo pagar la cuenta del bar.

Pablo Montero tiene 20 años de carrera musical, a lo largo de su historia ha protagonizado varios momentos polémicos por su estilo de vida.

“Fue hace mucho años cuando era joven, ahorita ya no tengo que comentar al respecto. Estoy viviendo otra etapa de mi vida, etapa de madurez, de conciencia, y si te refieres de lo sucedido en San Miguel Allende no hablaré de ese tema, porque es una farsa, y no tengo más que comentar”, compartió haces unos meses durante una visita a Guadalajara.

El cantante ranchero vuelve a atraer la atención con un nuevo video que se publicó en redes sociales, en la que aparece con una mujer dentro de un bar, donde se le escucha pasado de copas.

Al parecer es una dama de compañía, que decidió exhibir a a Pablo Montero, quien supuestamente no tuvo dinero para pagar la cuenta.

“Wow pues les cuento , que Pablo Montero no tenía para pagar la cuenta de un bar en Guadalajara…, iba acompañado de esta chica que es dama de compañía. Ella ha salido en Televisión, ( obvio le tape la cara ) pero con la pena el no pudo pagar y según ella pagó la cuenta , que pena ajena ! Esa foto fue de del sábado según me dicen”, señaló la cuenta de Chamonic en Instagram.

Pablo Montero ha pasado por varias situaciones complicadas por sus excesos en las fiestas y su debilidad por las mujeres.

El artista mexicano mantiene una relación con su novia llamada Luisa.

