Koeman critica las palabras de Tusquets sobre Messi y le abre la puerta a Neymar

Jordi Blanco Corresponsal en Barcelona

ESPN

Ronald Koeman se mostró este viernes contrariado con todos los mensajes escuchados durante los últimos días en torno a Lionel Messi. Ya fuera por la continuidad del argentino de cara al próximo curso o por su permanencia a principio de esta temporada, el entrenador holandés sentenció que “no me gusta” todo lo que se está hablando, siendo especialmente crítico con el presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets, quien estimó que él, por cuestiones económicas habría traspasado al capitán.

“Respeto todas las opiniones pero aunque los comentarios que puedan venir de fuera no los podemos controlar y no me interesan, si vienen desde el propio club no nos ayudan. Sabemos cuál es la situación de Messi y si no puedes hacer nada con lo que dicen fuera, los comentarios de dentro son una cosa diferente que no ayudan”, disparó Koeman, sentenciando que “todos sabemos que Leo tiene el derecho de decidir su futuro” y rematando directamente contra Tusquets.

“Desde dentro necesitamos tranquilidad. Él (Tusquets) puede tener una opinión personal y la respeto, pero creo que no hace falta decirla porque no nos ayuda para tener tranquilidad y preparar los partidos. Después será Leo quien decida y para mi ojalá que siga aquí en el Barcelona… No me gusta opinar de estas cosas”, solventó.

Koeman asegura que su equipo está “en buen camino”

“Como club siempre debes intentar tener a los mejores jugadores aquí”, quiso cortar cuando se le preguntó por la posibilidad de fichar a Neymar a raíz de las palabras del brasileño, aunque tuvo que extenderse más tarde, sin nombrarlo directamente pero admitiendo que sería una buena noticia. “No me gusta hablar de casos individuales… pero como jugador, como entrenador y como culé siempre quieres a los mejores. Y si los dos acaban en tu equipo, mejor todavía”, reveló.

“Intento no estar preocupado por las elecciones porque no sé qué puede pasar”, explicó Koeman al ser preguntada su opinión de los precandidatos, advirtiendo que cuando se sepa el nombre del nuevo presidente “hablaremos. No sé quien ganará las elecciones y no me hace falta pensar ahora en ello, sino en los partidos que tenemos por delante”, sostuvo.

En ese escenario, sin embargo, entrará de lleno el mercado de invierno, una circunstancia de la que el técnico quiso mantenerse al margen “hasta que llegue el momento”, desmarcándose de esta manera de nombres propios, Eric García, o incluso posibilidades.

“Ahora no es momento de hablar de ello. En enero veremos cómo está la plantilla y se hablará con el nuevo presidente, aunque también dependerá de si hay dinero o no” recordó, repitiendo que conoce “la situación del club”.

“Ahora recuperamos a Araújo y Umtiti está cerca. El miércoles jugó 60 minutos un partido de entrenamiento con el B sin molestias y eso quiere decir que está cerca de volver”, explicó, dando cuenta que también tiene a disposición a Mingueza para no mostrarse abiertamente preocupado por esta situación específica.

“Lo importante ahora es ganar nuestros partidos hasta final de año, como ya he dicho” insistió al ser preguntado por la ventaja que tiene en la clasificación el Atlético de Madrid, del que reconoció que “está muy bien, ganando sus partidos y encajando pocos goles. Está fuerte… Pero ya he dicho que la temporada es larga y pueden pasar muchas cosas… Lo que pasa es que nosotros no podemos perder más puntos porque la situación es complicada y tenemos que pensar en ganar nuestros partidos”.

“Lo que quiero es que pueda volver la gente a los campos. Espero que pueda volver pronto el público”, insistió, avisando que ese escenario es el que se trabaja “en todos los países ahora mismo, pero todo depende del covid y nosotros no somos doctores que sepamos de la pandemia. No se puede forzar porque la salud es lo más importante”, admitió.

De nombres propios elogió el buen momento de Martin Braithwaite sentenciando que “hay que aprovecharlo porque está muy bien” y destacando que el danés “es un 9 que alarga el campo, tiene profundidad, hace un trabajo que los demás pueden aprovechar porque crea espacios y tiene efectividad en el área”.

Igualmente se mostró “muy contento” con el momento de Ousmane Dembélé, aseverando que el francés “ha mejorado mucho físicamente desde principio de temporada, va cogiendo confianza y se nota que está alegre”, algo que repitió con Antoine Griezmann. “Es un gran jugador que puede actuar en diferentes posiciones… Su cambio no es solo porque juegue Braithwaite, sino por la confianza que tiene. Ha pasado momentos difíciles pero al final, trabajando, consigues que se vea en el campo”, sentenció

