Elliot Page y los famosos transgéneros de la farándula

A lo largo de los años, la sexualidad se ha ido transformando y ha comenzando a tener una diversidad en todo el mundo.

Hace algunos días, la actriz nominada al Oscar por la película Juno, Elliot Page, anunció a través de sus redes sociales que es transgénero y se autodenominó como no binario; es decir una persona que no cuenta con género, no es ni hombre ni mujer.

ELLLIOT PAGE COMUNICÓ SU IDENTIDAD TRANSGÉNERO

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida.

“Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”, relató en sus cuentas.

Además, la actriz agradeció a la comunidad transexual, que en todo momento le mostró su apoyo; además, los invitó a no bajar los brazos y seguir en pie en la lucha que tienen día con día.

“Me han inspirado. Trabajar incesantemente para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo es asombroso.

“Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo”, puntualizó.

OTRAS FAMOSAS

Elliot Page no es el único caso de transexuales en la farándula; Laverne Cox, actriz que salió en la serie “Orange is the New Black”, fue la primera nominada a un Emmy.

De hecho, en 2014 fue elegida para ser la portada de la revista Time, convirtiéndose así en un ícono de la comunidad LGBTI.

Además, a la lista se unen Alex Blue Davis, Rebecca Root, Jamie Clayton, Abril Zamora, Elliot Fletcher, Zión Moreno, entre otros.