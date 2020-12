Jalisco y Chihuahua se declaran listos para nuevo pacto fiscal

Por Alejandro Páez

La Crónica de hoy

Enrique Alfaro y Javier Corral exigen un replanteamiento a fondo de este instrumento.

Los gobernadores de Jalisco y Chihuahua, Enrique Alfaro y Javier Corral, respectivamente declararon listos a sus estados para arrancar el debate de un nuevo pacto fiscal en el terreno del presidente Andrés Manuel López Obrador con base en consultas públicas y advirtieron que si bien no buscan fracturar o abandonar el Acuerdo Fiscal, si exigen un replanteamiento a fondo de este instrumento, donde el reparto de los recursos sea más equitativo o acorde a lo que genera cada entidad de la República.

“Se trata de poner sobre la mesa una revisión a fondo del Acuerdo fiscal y si no hay condiciones para arreglarlo, también los estados tenemos opciones para abandonar el sistema de contribución fiscal. No en un ánimo rupturista pero si de hacer valer las responsabilidades y facultades que tenemos amparadas por la Constitución Fiscal pues el Convenio de coordinación fiscal es un acto de voluntad de ambas partes. Este convenio puede modificarse por las partes o abandonarse por alguna de ellos si no estamos conformes con los términos del mismo”, advirtió el gobernador jaliscience.

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral explicó que no buscan quitarle recursos a estados pobres para otorgarlos a otros, como su entidad, pero reclamó un trato justo y equitativo pues el único que no quiere recortar recursos o proyectos de inversión que son faráonicos, es el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno no quiere recortarse recursos, solo quiere que lo hagamos las entidades. El único que no quiere poner en esta ecuación es el gobierno federal, no quiere disminuir los montos, ya no digamos cancelar sus proyectos de inversión prioritarias para él”, acusó.

Sostuvo que “hay una hiper concentración de funciones y recursos como nunca se había vivido en las últimas décadas del país” por parte del gobierno federal .

