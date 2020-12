Insta Congreso al Ejecutivo Estatal para que se apliquen vacunas contra la influenza en hospitales y centros de salud de la Entidad

Declara Congreso al 2021, como “Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México” y “Año de las Culturas del Norte”

El Poder Legislativo de Chihuahua, declaró al 2021 “Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México” y “Año de las Culturas del Norte”, lo anterior, luego de que la diputada Rocio Sarmiento Rufino, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentara el dictamen y que fue aprobado por unanimidad de votos por el Pleno.

Dentro de su exposición, señaló que el próximo año se celebra el doscientos aniversario de la consumación de la Independencia de los Estados Unidos de Mexicanos, lo cual se logró a partir de la firma del Plan de Iguala, el cual ocurrió el 24 de febrero del año 1821, documento por el que se pone fin a la guerra de Independencia en México; en dicho plan se señalan los términos que dieron por concluida la unión que mantenía a México con la Corona Española y se establece que el gobierno quedaría al mando del Ejército de las Tres Garantías.

En agosto de 1821, se firmaron los Tratados de Córdoba con Juan O’Donojú, y de esta manera se logró consumar la independencia el 27 de septiembre de ese mismo año, es por ello que debemos sentirnos orgullosos de los actos de esos hombres y mujeres que con sus acciones nos dieron patria y libertad de la Corona Española.

“Luego de casi nueve años de lucha lograron la Independencia de México, que si bien cada año celebramos el inicio de esta lucha, no debemos dejar en el olvido que en el año de 1821 fue cuando se consumó el sueño anhelado por estos hombres y mujeres a quienes debemos recordar con orgullo y fomentar su recuerdo y ligar en la historia de nuestro país”, agregó la Legisladora.

En relación a la segunda leyenda, señaló que, en nuestro Estado existen vestigios importantes de los primeros habitantes de lo que hoy es México, ya que durante el periodo de tiempo que habitaron los paquimenses, la región tuvo un gran esplendor y desarrollo, lo que permitió que vivieran en Paquimé más de tres mil personas. En este lugar convergieron tradiciones culturales tan lejanas como las del Desierto, las de Occidente y del Centro de México, lo que genera una cultura distintiva.

Sus formas de organización social, sus estrategias de supervivencia, el manejo de sus recursos naturales, su sistema religioso, sus manifestaciones artísticas y los vestigios de su arquitectura han significado un símbolo de inspiración para la cultura contemporánea.

En Paquimé, se conjugan elementos culturales provenientes de Mesoamérica y elementos culturales de los pueblos del desierto; lo cual quedó plasmado en los montículos ceremoniales que se encuentran en la zona; el simbolismo que Paquimé encierra, tiene que ver con la reproducción de la vida, la fertilidad, el florecimiento y la muerte. Paquimé es el Centro Ceremonial de la Cultura Casas Grandes.

Además, en esta zona se encuentra el Museo de las Culturas del Norte, un recinto que alberga una de las más bellas colecciones arqueológicas del norte de México recuperada durante las excavaciones en este sitio con proyectos de investigación; resaltó la Legisladora.

Es por lo anterior que el Poder Legislativo instruye a todas las instituciones públicas dependientes de los tres Poderes del Estado, administración centralizada, descentralizada, paraestatal y organismos constitucionales autónomos, así como a los ayuntamientos de los sesenta y siete municipios de la Entidad, a que impriman las leyendas referidas, en ese orden, en todos los documentos oficiales que tengan a bien elaborar con motivo y en ejercicio de sus funciones y facultades, a partir del primero de enero del año 2021 y durante el transcurso del mismo año.

Por último, se estableció en los artículos transitorios que las Comisiones de Economía, Turismo y Servicios, y de Educación y Cultura, del Congreso del Estado, en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Turismo; así como con la Secretaría de Cultura y el Gobierno Municipal de Casas Grandes, emprenderán acciones para dar la promoción necesaria a la riqueza de las Culturas del Norte, con la finalidad de lograr una mayor y mejor proyección cultural y turística.

Insiste Legislativo en la reapertura de centros deportivos y gimnasios

Diputados y diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al titular del Ejecutivo Estatal, para que tenga a bien establecer un mecanismo de reapertura paulatina y no regresiva de centros deportivos y gimnasios; ello, tras la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Alejandro Gloria González.

El Legislador, dentro de su exposición señaló que dicha petición se realiza tomando en consideración los estudios presentados por representantes y dueños de los espacios antes mencionados, para que desde que el semáforo indique color rojo, estos puedan laborar con las medidas adecuadas de acuerdo al nivel de riesgo y conforme a lo que se acuerde en cuanto al nivel de aforo en las distintas etapas, así como con las medidas sanitarias correspondientes, las cuales deberán ser cumplidas tanto por los centros deportivos y gimnasios, como por los asistentes.

“Con el actual manejo del semáforo epidemiológico en la Entidad, todos nos hemos percatado de que la estrategia es realmente debatible e incluso contraproducente. El semáforo ha sufrido múltiples variaciones a lo largo de la pandemia, que es de un color con restricciones de otro color y efectos de otro”, señaló el diputado.

Agregó que por ello, se puede ver una injusticia, por el bloqueo a la reapertura de los centros deportivos y gimnasios; a la par que diversos grupos han acudido a las instalaciones e instancias de gobierno pidiendo al menos una conversación para lograr establecer un plan de acción conjunto o solución viable, ya que no sólo se habla de fuentes de empleo, sino también, de salud y bienestar.

Enfatizó que no se pide la apertura de los recintos mencionados sólo porque sí; sino siempre en cumplimiento a las regulaciones emitidas, sobre todo las declaradas por la Organización Mundial de la Salud, así como las expuestas por nuestras dependencias del sector salud.

Está probado que el ejercicio regular es el mejor aliado para incrementar el buen funcionamiento del sistema inmunológico, recordemos que éste sistema, es la principal forma de protegernos contra la enfermedad del COVID-19, pues “el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores”.

Es por todo lo expuesto, que se solicita de manera urgente, que se brinde atención a las cuestiones expuestas por las y los interesados que forman parte de los centros deportivos y gimnasios, quienes han expresado en diversas ocasiones la importancia de que se permita la apertura de estos lugares, principalmente principal método para fortalecer las defensas de las personas.

Es importante mencionar que el Legislador agregó una serie de anexos relativos a propuestas de las organizaciones deportivas, en las cuales se desarrolla punto por punto, cómo estos espacios pueden ser las zonas más seguras y libres de todo contagio.

Insta Congreso al Ejecutivo Estatal para que se apliquen vacunas contra la influenza en hospitales y centros de salud de la Entidad

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa presentada por la diputada de MORENA, Janet Francis Mendoza Berber, por medio de la cual exhortaron al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Salud, promuevan y apliquen la vacuna (flucelvax quadrivalent) contra la influenza en los Hospitales Generales y demás entidades de salud a su cargo.

La Legisladora expuso que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado realizar campañas de vacunación contra la influenza a fin de reducir el riesgo de exposición ante el coronavirus, pues al contraer influenza se tiene mayor posibilidad de contraer COVID-19 y convertirse en cuadros clínicos complicados.

La vacuna no solo representa una defensa para la persona ante la actual contingencia sanitaria, es una estrategia para proteger a las demás personas y evitar con esto un sistema de salud amenazado, ante otro colapso en los hospitales.

Por último, señaló la urgencia e importancia de que la Federación y el Estado sumen esfuerzos, con el fin de prevenir en todas las trincheras posibles el contagio de coronavirus, ya que aún faltan meses para que pueda aprobarse, producirse en masa, transportarse, y finalmente aplicarse la vacuna contra el virus que causa el COVID-19, es por ello la prioridad de atacar desde donde realmente se puede realizar un cambio en estos momentos, con el fin de que la influenza sea un factor menos de riesgo, por lo que se pide aplicar la vacuna contra la influenza en todos los centros de salud y hospitales de la Entidad.

Propone Congreso erigir un memorial en reconocimiento al personal de salud que ha perdido la vida durante la pandemia por COVID-19

-Sugieren sea colocado en el Hospital Central Universitario o en la Plaza Agustín Melgar

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se destinen las acciones necesarias para que se erija, a la brevedad posible, un memorial, en recuerdo y reconocimiento, al personal de salud que ha perdido la vida, en cumplimiento de su deber, durante la pandemia producida por el virus SARS–CoV–2, también conocido como COVID-19.

Es un hecho que esta pandemia que afecta a la humanidad entera ha provocado que un considerable porcentaje de la población mundial haya perdido la vida, tras sufrir la enfermedad que causa el COVID–19. En el Estado de Chihuahua, se cuenta con datos estadísticos de la Secretaría de Salud de la Entidad, en donde se reportan 3 mil 392 personas fallecidas como consecuencia de la pandemia; continuó.

Es innegable la gran labor que ha hecho el personal de salud, al hacer frente a los casos de quienes sospechan haber contraído la enfermedad, y en un primer nivel de atención, se dirigen a los laboratorios y lugares análogos en busca de las pruebas que les confirmen, o no, si se encuentran infectados.

Aunado a lo anterior, se encuentran las y los profesionales de la medicina que en ningún momento han dejado de dar consultas a las personas que efectivamente tienen el virus y requieren tratar su padecimiento.

Puntualizó que quienes, en el panorama más adverso, requieren de hospitalización, han recibido asistencia en todo momento, de hombres y mujeres que laboran en clínicas, hospitales y centros médicos, ya sean públicos o privados; es por toda esta lucha que se busca a través de la colocación de un memorial, reconocer todo el profesionalismo, lucha y dedicación que han empeñado estos seres valientes, que han perdido la vida ayudando en esta pandemia; resaltó el Legislador.

Recordó que el Hospital Central Universitario, fue constituido como el principal centro médico para atención de pacientes con COVID – 19 en la Ciudad, por ello, es que se propone que el memorial sea colocado en dicho lugar, o bien, en la Plaza Agustín Melgar que se localiza enfrente de dicho nosocomio.

Para finalizar, el Legislador señaló que la petición nació de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que le han externado la admiración, respeto y reconocimiento que a la labor de las personas dedicadas a la salud que siempre estuvieron presentes para las personas que requerían de sus servicios, mismos que, siempre pero más en estos tiempos convulsos, revisten un carácter altruista y de heroísmo, que no pueden dejar de honrar.

Solicitan se realice incremento en partida presupuestaria del ICHMUJERES Chihuahua para el 2021

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de este Poder Legislativo, para que de manera urgente realice un incremento a la partida presupuestaria del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2021.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Rosa Isela Gaytán Díaz, quien determinó que en México y en Chihuahua, la lucha por la igualdad ha sido un camino que catalogó como largo de recorrer y con la finalidad de lograr el pleno reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres en cualquier ámbito.

Dijo que es necesario que se siga con los trabajos para confrontar las desigualdades y discriminaciones en el Estado, que gracias a que se cuenta con herramientas y mecanismos como: Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para Prevenir la Discriminación, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Derecho a una Vida Libre de Violencia, así como instancias municipales encaminadas al apoyo de la mujer, se debe de fortalecer a las mismas.

“Es pertinente resaltar que de autorizarse el presupuesto para el Instituto Chihuahuense de las Mujeres en los términos que plantea el presupuesto de Egresos estatales 2021, este va a resultar insuficiente para afrontar los retos que, en materia de igualdad de género, prevención y atención a la violencia contra la mujer, acceso a la justicia, generación de políticas públicas, que entre otros, resultan de atención prioritaria en el estado de Chihuahua”, expresó la legisladora.

Dijo que con el fin de ajustarse al presupuesto que se le quiere destinar, el ICHMUJERES deberá de aplicar acciones como: reducción de la plantilla laboral en un 49 por ciento y cierre total de 7 centros de atención a la violencia contra las mujeres.

Además, el retiro del personal comisionado a los Centros de Justicia para las mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, la reducción en un 60 por ciento al personal del área de educación y sensibilización en género, lo que implica la suspensión total de eventos educativos a población abierta y la suspensión del Programa de Familiares de Víctimas de Violencia.

Afirmó que para dar continuidad al mayor número de las actividades consideradas en cada uno de los programas se solicita un incremento de $14,712,450.90, respecto al techo presupuestal otorgado por la Secretaria de Hacienda, mismos que serían orientados en su totalidad a los centros de atención a la violencia y refugios confidenciales de protección del Instituto.

“El incremento antes mencionado, podría tomarse de los $110,488,831 destinados a la Coordinación de Política Digital, de la cual a más de 4 años de administración y de cerca de 800 millones de presupuesto ejercido aun no vemos resultado alguno, o de la de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete a la cual se le otorgan más de 22 millones de pesos para el próximo año y tampoco justifica el beneficio para las y los chihuahuenses, por lo cual solicitamos que parte de sus presupuestos sean re direccionado a la Protección de las Mujeres chihuahuenses”, concretó.

Por último, reiteró que con esta propuesta, se tendría un beneficio como el fortalecimiento de la capacidad de atención del Centro de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en la ciudad de Chihuahua, la continuidad operativa y de atención de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres que está ubicada en Nuevo Casas Grandes, Creel, Camargo, Cuauhtémoc y Guachochi, la creación de un módulo de atención itinerante instalado en el CAVIM de Chihuahua, así como la continuidad operativa y de atención de los refugios para las mujeres víctimas de violencia de Chihuahua y de Creel.

“Reducir el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para el siguiente año, sería un terrible error, sobre todo cuando durante los últimos meses la violencia familiar a las mujeres aumento en un 52 por ciento en nuestro Estado”, concluyó.

