Pide Congreso honrar memoria de Marisela Escobedo con monumento en su honor

Aprueban Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de 65 ayuntamientos de la Entidad

Integrantes del Poder Legislativo aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán para determinar el valor catastral y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria para el Ejercicio Fiscal 2021.

El dictamen aprobado por unanimidad de votos, fue presentado al Pleno Legislativo por el diputado Jesús Alberto Valenciano García, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

Dentro de la exposición, el Legislador refirió que dentro del mismo documento, se autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, la homologación de los valores de suelo o terreno, por colonia, para efectos de la actualización de valores unitarios de suelo y construcción, a utilizarse únicamente para el cálculo del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

En su caso, aquellos Municipios que así lo hayan determinado y en los términos autorizados, se faculta, así mismo, para efecto del cálculo del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, utilizar el mismo valor base que sirvió para el cálculo del citado impuesto al 31 de diciembre de 2020, según corresponda.

Durante el ejercicio fiscal 2021, no aplicará lo estipulado en el artículo 152 del Código Municipal para el Estado, en relación a aquellos terrenos no empadronados o construcciones no manifestadas ante la Tesorería Municipal.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado, a partir del 1° de enero del año 2021, deberá actualizarse el valor de cada una de las cuentas del padrón catastral con base en las Tablas autorizadas, sujetándose a las reglas establecidas en el ordenamiento estatal referido, y al Decreto aprobado por integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Dado a todo lo anterior, se aprobaron las tablas de valores propuestas por los ayuntamientos de los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chihuahua, Chínipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Galeana, Gran Morelos, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

Dentro de los artículos transitorios, se estipuló que, los municipios de la Entidad deberán actualizar, durante el año 2021, el padrón catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, y la actualización a los valores unitarios, en términos porcentuales, deberá ser proporcional y acorde a las características constructivas, geográficas, socioeconómicas y de valoración de la propiedad inmobiliaria existentes en cada municipio.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de la Dirección de Catastro del Estado, informará de manera pormenorizada a este Poder Legislativo, del cumplimiento de los municipios, respecto al informe de resultados obtenidos del diagnóstico, realizado durante el año 2019, con la participación de peritos valuadores autorizados, sobre el estado que guardan los valores unitarios de suelo y construcción, en relación al valor de mercado.

Por último, se plasmó que los peritos valuadores o especialistas en valuación debidamente acreditados y autorizados, deberán informar ante la Autoridad Catastral Municipal, sobre los avalúos practicados durante el ejercicio fiscal 2020 y en lo subsecuente, con relación a la determinación de la base del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

—

Envía Legislativo de Chihuahua, iniciativa de Decreto al Congreso de la Unión en materia de exención de pago de peaje a residentes

En Sesión Ordinaria de acceso remoto o virtual, el Poder Legislativo de Chihuahua, envió iniciativa de Decreto al Congreso de la Unión, con la finalidad de que sea reformado el artículo 30 primer párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para incluir una exención de pago de peaje a las personas que habitan cercanamente a las carreteras de cuota y que no cuentan con vías alternas.

El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, señaló en la exposición del contenido del dictamen, que en el ámbito estatal ya se brinda un apoyo a las personas que viven en una comunidad aledaña a alguna plaza de cobro de peaje, tal es el caso del denominado “Tasa Cero”, por medio del cual se otorga un engomado a habitantes cercanos a las casetas, para que estos queden exentos del pago respectivo, solo es necesario cumplir con algunos requisitos sencillos.

No obstante a lo anterior, persiste la problemática que aqueja a las personas habitantes de las zonas cercanas a las carreteras con una caseta.

Con el proyecto de iniciativa, se explora una alternativa a las resoluciones ya aprobadas por el Congreso Estatal, al plantear una modificación a las disposiciones jurídicas de carácter federal, encargadas de regular estas vías de comunicación; refirió el Legislador.

Es por lo ya señalado, que se considera importante realizar la propuesta de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al Congreso de la Unión, para que sea este quien determine su procedencia.

Por último, agregó que, también se propuso un artículo segundo transitorio, para establecer las acciones que, de aprobarse la reforma, deberán ser implementadas por las autoridades federales.

—–

Pide Congreso implementar mecanismos para evitar el aumento de precio a la tortilla

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establezcan mecanismos necesarios a fin de garantizar que no se incremente el precio del kilogramo de la tortilla, así como una campaña de comunicación efectiva al consumidor sobre el precio de dicho insumo y se evite afectar a la economía familiar, al ser un producto de primera necesidad y parte de la canasta básica para los mexicanos.

El exhorto aprobado de manera urgente, fue presentado por el diputado de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, quien expuso que actualmente, el consumo de tortillas en México es alto, al ser un producto esencial en la mesa de las y los mexicanos; se producen alrededor de 12 millones de toneladas de tortillas al año.

“Es importante tener en cuenta que el maíz se consume principalmente de forma procesada y el principal producto es la tortilla, que es el componente más importante de la alimentación de la población, por lo que se considera el volumen consumido por persona, que lo convierte en la principal fuente calórica y de otros nutrientes esenciales. De acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, en el medio urbano el consumo anual per cápita de tortilla es de 56.7 kilogramos y en el medio rural es de 79.5”, detalló el Legislador.

Agregó que, en días pasados, el Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que, a partir de diciembre de este año, el precio de la tortilla subirá de 1 hasta 2 pesos por kilogramo, debido al supuesto incremento en la harina, energéticos, acero, maíz y otros factores que se ha dado a lo largo del presente año.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), afirmó a través de una declaración pública que no existen razones o motivos para incrementar el precio del kilo de la tortilla en todo el País, ya que no ha existido un aumento en el precio de los energéticos, por lo que no se ha presentado un incremento en los costos de la harina de maíz nixtamalizado; continuó.

En este sentido, ante la crisis económica que enfrenta el país a causa de la pandemia por el COVID-19, si se aumenta el precio de la tortilla, significaría un duro golpe para quienes viven al día o perciben el salario mínimo y repercutirá de manera negativa en la economía familiar de las y los mexicanos, por ello es que se hace el llamado urgente a las instancias federales, para que el precio del producto mencionado se mantenga estable de manera permanente, por el bien y por la economía de la población mexicana, finalizó Colunga.

—-

Solicita Congreso de Chihuahua una auditoría de recursos otorgados al Estado para el combate el COVID-19

El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a través de la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría sobre los recursos concedidos al Estado de Chihuahua en materia de salud, durante el ejercicio fiscal 2020, en específico los destinados al combate del virus COVID-19.

Fue el diputado de MORENA, Benjamín Carrera Chávez, quien presentó la iniciativa, en la cual también se solicita, que de detectarse alguna anomalía dentro de la auditoría solicitada, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, el Legislador refirió que hace 33 días, el Legislativo de Chihuahua, votó a favor de invitar a Javier Corral Jurado, titular del Poder Ejecutivo del Estado, a comparecer, con el propósito, única y exclusivamente, de exponer, aclarar y especificar el destino y uso de los recursos financieros que se han ministrado por parte del Gobierno Federal en atención de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, la acción no se ha realizado, por lo que es urgente hacer la petición a instancias federales, para que el recurso destinado al combate del COVID-19 en la Entidad, se haya ejercido de manera íntegra y adecuada.

Refirió que es necesario que se atienda la petición, dado a que el monto más alto señalado de irregularidad, corresponde a la revisión al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde la Auditoría Superior de la Federación, encontró que no había justificación para el gasto de 35 millones de pesos asignados a la Entidad dentro del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales (Fonden).

Aunado a lo anterior, los tres fondos con recursos para la atención en salud, es decir: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y el Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, también resultaron con irregularidades.

En última instancia, agregó que Federación ha ministrado sumas importantes de dinero, como ejemplo en el mes de septiembre se entregaron 51 millones, 299 mil 218 pesos adicionales de los recursos presupuestados del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, para un total de 2 mil 31 millones 858 mil 444 pesos.

Es por todo lo antes mencionado, que es imperante que se informe la manera en que se han utilizado los recursos enviados a la Entidad, en materia de salud, principalmente el combate al COVID-19.

—-

Pide Congreso honrar memoria de Marisela Escobedo con monumento en su honor

-Sería erigido a las afueras del Palacio de Gobierno, en donde fue colocada la placa en su memoria.

En Sesión Ordinaria realizada a través de acceso remoto, se aprobó la propuesta realizada por el diputado del PVEM, Alejandro Gloria González, por medio de la cual se exhortó al Ejecutivo del Estado, para que se erija un monumento en honor a la Sra. Marisela Escobedo Ortiz, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, a fin de elevar su recuerdo y honrar su memoria y su lucha contra el feminicidio y las desapariciones de mujeres.

Dentro de la misma propuesta, el Legislador hizo un llamado a las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso, con la finalidad de expedir un decreto, a fin de inscribir el nombre de Marisela Escobedo Ortiz con letras de oro en los Muros de Honor del Recinto Legislativo, en Sesión Solemne para tal efecto.

“Histórica, cultural y psicológicamente, la figura materna es el símbolo de amor incondicional, protección y cuidado; nos impacta a todos en general y determina nuestras relaciones interpersonales a futuro. Al evocar esta imagen, es inevitable que pensemos en el amor, fortaleza y seguridad que nos han transmitido nuestras madres, hermanas, tías y abuelas en un abrazo”, expresó Gloria en su iniciativa.

Continuó la exposición, señalando que Marisela Escobedo Ortiz, fue una mujer valiente y ejemplar, madre que recorrió distancias vistiendo nada más que un cartel con la foto de su hija Rubí Frayre Escobedo, porque se sentía desnuda y desprotegida por quienes le debieron impartir justicia; la imagen de aquella madre que desfallece cuando liberan al asesino de su hija, pero que con la misma rapidez se levanta para seguir peleando y exigiendo sin miedo a nadie.

“Marisela Escobedo Ortiz, no es tan diferente de las mujeres chihuahuenses: mujeres fuertes, trabajadoras, amorosas y valientes, que se hacen cargo de sus familias sin dudar, sin quejarse; lo que la hizo diferente, fueron las circunstancias que pusieron a prueba esa determinación de madre, siempre tuvo como objetivo que el feminicidio de Rubí Frayre y de muchas jovencitas más, no quedara en el olvido, en la insolencia de la impunidad”, agregó.

Expresó que hombro con hombro de otras mujeres más, marchó, exigió y habló siempre de las injusticias y de las fallas, no pudieron callarla mientras estuvo viva, sin embargo, vergonzosamente su vida tuvo el mismo fin que el de su hija, pero en un lugar inimaginable, en un lugar que pensamos inviolable: en las puertas de Palacio de Gobierno.

“Aquella mujer dio literalmente su vida en el esfuerzo por que el feminicida de su hija, no quedara en las calles y que no victimara a una más”, apuntó.

En ese entonces, mucho se habló del sistema penal acusatorio; se alababa que colocó a Chihuahua como punta de lanza en el País, pero fue el que en aquel momento, exhibió las fallas y debilidades que venía arrastrando la impartición de justicia en el Estado; exhibió la falta de profesionalización al interior de las corporaciones y los vicios ya arraigados al realizar la investigación del delito.

Es por todo lo antes expuesto es que se hace el llamado para que a través de las peticiones expuestas, se enaltezca el nombre de Marisela Escobedo, como reconocimiento de su lucha por las mujeres violentadas, desaparecidas… asesinadas; finalizó el Legislador.

—

Piden a JCAS y JMAS del Estado no incrementar tarifas de agua para ejercicio fiscal 2021

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, así como a las Juntas Municipales, para que no se incrementen las tarifas de agua para el ejercicio fiscal 2021.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Arturo Parga Amado de Movimiento Ciudadano, quien determinó que dentro del documento se establece como factor prioritario de prevención del COVID-19.

En este tenor, se pide que se dé solución a todos los problemas existentes en el suministro de agua y se establezcan facilidades y modalidades para los pagos pendientes, a través de descuentos, tarifa mínima para quienes no pueden efectuar tales pagos o sólo pueden costear un gravamen mínimo y subsidios por reconexión, para que los servicios estén al alcance de todos.

En su exposición de motivos, dijo que el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, aún no es logrado del todo dado a que en México y en el mundo, miles de millones de personas carecen de esos servicios básicos para su bienestar y su salud.

“En nuestro país, un diez por ciento de la población no cuenta con agua potable, y este número incrementa si tomamos en cuenta a quienes, a pesar de tener acceso a ella, se les ve suspendido su derecho por falta de pago del servicio de este vital líquido”, mencionó el legislador.

Expresó que en el contexto de la pandemia del COVID-19, contar con agua potable para la higiene y un sistema de saneamiento adecuado y seguro, es la base de la prevención, sin embargo, es un factor al que no se le ha dado la prioridad que merece; puesto que en vez de que la Junta Central de Agua, en conjunto con las Juntas Municipales establezca algún programa o mecanismo para aumentar la accesibilidad del agua, priorizando a los más vulnerables de la población; pretende incrementar las tarifas de agua, casi un diez por ciento más.

“Esta situación es violatoria de los derechos humanos, ya que se privará de agua potable a una gran cantidad de ciudadanos, en medio de una pandemia que requiere de mayor higiene para su prevención; la emergencia sanitaria por el coranavirus, nos ha enseñado que dejar atrás a las personas que más necesitan los servicios, puede conducir a una tragedia humanitaria”, recalcó.

Además de esto, concretó que el cobro excesivo o injustificado, se suma a seis problemas asociados al mismo, es decir: el mal funcionamiento de los medidores, los cobros desproporcionados respecto al número de habitantes en una misma vivienda, los cobros a inmuebles deshabitados, las cuotas fijas sin considerar la lectura del medidor, así como la situación de los cobros a comercios que actualmente han tenido que suspender su actividad.

“En el caso del municipio de Parral, el pasado lunes 23 de noviembre, el Consejo Administrativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, presentó la estructura tarifaria del ejercicio fiscal 2021, misma que tendrá un aumento del 7.5 por ciento en las tarifas de uso doméstico, comercial, industrial y Servicio Público; de aprobarse por la Junta Central, las tarifas aumentarán de la siguiente manera: actualmente el metro cúbico de uso doméstico es de 162.63 pesos, por lo que para el año 2021 la tarifa mínima será de 175.73 pesos para quienes consumen aproximadamente 10 metros cúbicos de agua. Mientras que en el uso comercial será de 219.66 pesos; 263.59 en uso industrial y de servicio público y / o servicios de 175.73 pesos”, puntualizó.

——-

Solicitan a Ejecutivo Estatal ampliar el plazo del Programa Amanece Sin Adeudos a favor de chihuahuenses

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda para que en uso de sus facultades y atribuciones, prevea lo necesario para ampliar el plazo del programa de descuentos en el pago de adeudos, multas y recargos “Amanece Sin Adeudos”, en beneficio de las y los chihuahuenses.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera de MORENA, quien mencionó que el lunes 19 de octubre inició dicho programa para que los ciudadanos que tengan algún retraso en el pago de derechos vehiculares o en la realización de trámites estatales, se pongan al corriente.

Mencionó que el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, informó que este programa tendrá validez del 19 de octubre al 31 de diciembre y se ofrecerá a la ciudadanía un 80 por ciento de descuento en adeudos, multas y recargos del año 2019 y anteriores en revalidación vehicular y canje de placas.

Expresó que también, se dará un 25 por ciento de descuento en la expedición de licencias de conducir, en los conceptos de expedición, canje o dotación por robo y en el examen médico. Dentro del programa, se brindará un 50 por ciento de descuento en infracciones a la Ley de Tránsito, en las que de acuerdo a la legislación vigente, sean susceptibles de contar con este beneficio.

Además de esto, dijo que dentro de los descuentos, no entran los conceptos marcos en las multas con rojo al reverso y los apartados 5-17, 7-5, 7-10 y 8-8; en el caso de los bancos, se dan meses sin intereses siempre y cuando el pago sea por un monto mayor a mil pesos.

“Es un programa que está vigente no solamente en las oficinas de Recaudación de Rentas en todo el estado, sino al que también se puede acceder a través de los medios alternos que tenemos, como el portal de pagos en donde se puede generar una referencia para pagar en tiendas de autoservicio, en tiendas de conveniencia y en instituciones bancarias, otra de las modalidades es pagar directamente con tarjeta de crédito en el portal de “ipagos” que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado tiene habilitado para estos fines”, concretó.

Por último, dijo que con la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como sus consecuencias concretas, en este caso, pérdida de familiares, empleos o que en sus ingresos se vieron reducidos, así como que algunos el aguinaldo se dividirá y la segunda parte será recibida en la primera quincena de enero, es necesario ampliar el plazo al menos quince días más a efecto de apoyar la economía de los chihuahuenses.

