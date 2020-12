Insistiendo en el fraude electoral, Trump recauda 170 millones de dólares para juicios… y para su futuro

Por Agencias en Washington

La mayor parte de los donativos, recaudados durante el último mes, termina en un fondo personal del presidente saliente para enfrentar su futuro político, y no directamente para sufragar la batalla judicial, que se da por perdida.

Cuando este jueves se cumple un mes de las elecciones en Estados Unidos, el presidente saliente de EU ha logrado recaudar ya, según The New York Times, 170 millones de dólares desde la fecha electoral, gracias a repetir la falsedad de que perdió por culpa de un fraude que, sencillamente, no existe.

El mandatario en funciones empezó a pedir dinero para sufragar su batalla legal para defender el fraude, batalla legal que le ha dado la cantidad de cero victorias en los tribunales y que está encaminada al fracaso más absoluto. Sin embargo, según medios estadunidenses, la mayor parte de estos millonarios fondos, no se está destinando a los juicios sino a un fondo para el futuro político de Trump.

Incluso cuando el martes el fiscal general de EU, William Barr, su férreo aliado, dijo que el departamento de Justicia no ha encontrado ninguna evidencia de fraude que pudiera llegar a revertir la victoria del demócrata Joe Biden, presidente electo, Trump deja de recaudar dinero.

Es innegable el impacto que las falsas denuncias del presidente tienen entre su fiel base electoral: En septiembre de 2020, su mejor mes de campaña, Trump recaudó 81 millones de dólares. Es decir, que durante noviembre, agitando el fantasma del fraude, Trump ha recaudado más del doble que en su mejor mes de campaña.

Sin embargo, de esa enorme suma de dinero, el 75 por ciento se ha destinado a un Comité de Acción Política (PAC) llamado Save America (Salvar América), creado por Trump el 18 de noviembre y que se dedicará a pagar sus actividades políticas después de dejar la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021.

El otro 25 por ciento se lo queda el Comité Nacional Republicano, lo que significa que, en realidad, no está claro cuánto de esos 170 millones de dólares se ha destinado al Fondo para la Defensa de las Elecciones, creado después de los comicios. Se sabe, eso sí, que el recuento que pidió el republicano en Wisconsin costó 3 millones de dólares. Y se saldó con casi 200 votos más para Biden.

Desde hace semanas, en Washington circula el rumor de que Trump no tiene ninguna intención de desaparecer de la escena política tras abandonar la presidencia, e incluso se rumorea que está pensando en presentarse a las primarias republicanas para la elección presidencial de 2024.

