El gobernadorzuelo de Corral ya no sabe qué inventar para que Madero gane: Cruz

Ante la solicitud de la Fiscalía general del estado para el desafuero del senador Cruz Pérez Cuellar, éste último señaló que no solicitará ningún amparo pues no tienen nada que temer ante una supuesta investigación en su contra pues dijo, no se trata de nada más que una persecución política en su contra a fin de que no busque la gubernatura.

Señaló que no ha tenido acceso a la supuesta investigación en su contra, sin embargo quiere confiar en los órganos de gobierno para saber la supuesta investigación en su contra por la llamada “nómina secreta”, ya que dice por el contrario él si tiene pruebas de corrupción cometidos por el gobernador Javier Corral Jurado.

Al cuestionarle si considera que el hoy senador con licencia Gustavo Madero, debería también tener una orden de desafuero por parte de la fiscalía ya que enfrenta una denuncia por violencia de género, refirió que en el tema de Madero ya deberá la autoridad también actuar.

“No me van a detener, yo voy por la candidatura a gobernador por Morena, cuento con el respaldo, el gobernadorzuelo Corral solo busca aplicar la justicia selectiva y corrupta porque tiene miedo de que cualquiera le gane a su candidato, no hay justicia real en Chihuahua con este gobernador, que se ponga a trabajar ya es hora”, concluyó.

Comentarios