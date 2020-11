“Por la víspera se saca el día”

Por: Manuel Narváez Narváez

El título de mi opinión es un refrán es muy socorrido por la pipol para advertir de un futuro que se viene encima, y del que hablo no es precisamente halagüeño.

Pa empezar, unos bisnietos de Manuel Gómez Morín se están dando con la raqueta, palos de golf y arañazos con tal de sacar de la jugada a la precisa de Chihuahua, Maruca.

El pluslegislador y gobernador actual puso en práctica las enseñanzas de su mentors Pancho Barrio. Lo que el otrora bárbaro del norte le hizo a Ramón “cholindo” en 1998 para abrirle paso a la sucesión del “ticho” Martínez, luego de que el alcalde juarense con licencia de esa época dejara tendido en el ruedo del Manuel Bernardo Aguirre a ´Lalo Romero´, fue superado con creces por su mejor alumno.

Los que todavía tienen memoria en el bolillo, recuerdan como se las gastaban los dhiacos (ultra derecha panadera), la que controlaban la Procuraduría general de justicia al mando de Tury Chávez.

Entre otras travesuras, previo a solicitar licencia al cargo para contender por la candidatura bolilla al gobierno de Chihuahua, a Mo(n)chis “Quelindo” le abrieron investigación por petición del ¡gerente estatal de los panuchos!; “es para disipar dudas sobre malos manejos”, justificó entonces don Memo.

Esas prácticas gangsteriles de la procu barrista traían ADN tricolor, pues muchos de los que gobernaron Chihuahua en el sexenio 92/98 provenían del todavía partidazo u obedecían órdenes de los primeros mecenas. El caso es que se fueron contra galindistas a los que hostigaron en sus bienes y en su persona, nomás pa pasar el trago amargo.

Con la reedición de esa triste historia blanquiazul del 98, solo que ahora remasterizada y refinada con un toque obradorista, el linchamiento ordenado por el patrón del fiscal y la fiscal antitransa en contra de la Maruca, los pronósticos rupturistas auguran un final infeliz antropáfago.

Los momios colocan a la güera de la capital como la única favorita pa detener el comunismo de Bartoloamlo que se relame las canas por tomar control del estado; más sin embargo, diría la pelusa, madrazo dado ni dios lo quita o, reparte estiércol que costra queda, es decir, falta ver si la vacunan y no la detienen ni con barrotes o la dejan trastabillando, aunque eso implique una transición de azul a guinda.

Las relaciones están tan frías como aquel helado invierno de 98 que, la perrada de la nómina estatal, como el macizón de comunicación social, que le entró a la lapidación de la fémina, reproshándole en un tuit a la secretaria general de MORENA el oportunismo de defender a la alcaldesa de Chihuahua, cuando ni siquiera hizo lo propio para defender a la Chayo Robles que tiene más de un año detenida por un delito no grave.

La intifada azul no le pide nada al cariño que los árabes tienen por los judíos, y eso ya tiene mega asustados a los que ponen los billetes en la campaña, que buscan desesperadamente detener que corra sangre real, pos eso le alfombra el camino a cualquier neo izquierdista repentino.

La neta del planeta es que el pre pre precandidato a suceder en la silla al ganso está convencido que no es como el de Macuspana y que si con alguien habla la morenita del Tepeyac es con él y no con el rencoroso y vengativo de cuarta.

Esta campaña de lapidación ha encontrado eco en una nueva especie de marsupiales aplaudidores auspiciados desde las arcas públicas, muy parecidos a las focas bautizadas en el Grijalva. “Está haciendo lo correcto”, se escucha susurrar al cholo mayor de juaritos, aquél que probó la vara feliz del 1998.

Esos de la 4T no se miden

Con eso de que el nepotismo llegó con ellos para evitar el outsourcing, la primera cuatroteísta del estado, hija de la que masca chicle y rifa en el consejo moreno y carnala de la patrona del trabajo, en caliente mostró los dientes y denunció a los que fueron a esparcir genes del peje supremo a las maculadas oficinas de representación federal.

Lo de chihuahuense parece que es una mera pose pa justificar el jale, porque debería saber que la raza de por acá es muy intensa y cuando algo no le gusta se deja caer duro, sino lo cree, que le pregunte a Lord espectaculares, otro tránsfuga del outsourcing, cómo le fue en Ojinagua y en Delicias por andar minimizando el power de los productores y agricultores.

Neta, pa esos jales se requiere temple y muuuuucha prudencia, no tener mecha corta, si es que la tiene, pues tratar con agrupaciones organizadas no es enchílame otra.

Antes de venir a chihuahuitas tierras debió recibir un curso intensivo de cómo sortear presiones y desmanes. Nada le costaba pedir consejos a las ACs Bejarano/Padierna o Castro/Gómez, ellos son especialistas en toma de oficinas, madrear funcionarios y sacarle lana al gobierno.

Buitre con sandalias de pescador

Los vecinos del Sanfra dicen que ya casi no se ve al neo magnate de la construcción, uno que usa sandalias de pescador y hace genuflexiones en una parroquia de gente pesada, por los patios del jospirol Cima.

Comentan que el interfecto anda como ave rapaz Falconiforme merodeando allá por la zarco y en la colonia del Valle de chilangas tierras, pa ponerse a la orden en caso de que truenen ejotes. Quesque está repuntando, que ya lo conocen en todo el esteit y cuenta con una ruta de vida impecable.

