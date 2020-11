Imparte alcaldesa Maru Campos plática a futuros abogados del Tecnológico de Monterrey

Con la plática “El paso que todo estudiante teme dar”, la presidenta municipal, Maru Camps Galván, compartió a los futuros egresados de la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua su experiencia en la vida universitaria y en el ámbito laboral, al ser egresada de dicha institución educativa.

La Alcaldesa de Chihuahua, compartió a las y los universitarias los motivos que la llevaron a elegir la carrera de Derecho, expresando que le tocó vivir en los años 80’s una época turbulenta para el país en cuanto a devaluaciones y crisis económicas, lapso en el que existían decenas de movimientos políticos y exigencias al gobierno, para que realizara bien su trabajo.

Por ende, precisó que estas situaciones le ayudaron a inclinarse hacia la abogacía en su etapa como universitaria, pues buscaba ser alguien que influyera para que la situación de su país o de su ciudad fueran mejores, sin pensar que algún día llegaría a ocupar el cargo de Presidenta Municipal.

“Durante mi estancia en la universidad me dijeron que ser un alumno de 10 no era lo único que contaba, sino que debía tener herramientas adicionales para poder desarrollarme como profesionista, eso es lo que yo les podría decir también, porque al final de la carrera deben tener esa determinación para competir con los cientos de graduados de otras universidades, no deben confiarse, deben ser determinados para ser los mejores y dar ese valor agregado que los haga únicos”, manifestó Maru Campos.

Finalmente recomendó a las y los estudiantes luchar por sus sueños y creérsela, ya que siempre que tengan claros sus objetivos, aunque el camino sea duro, podrán lograr sus metas; “nada es fácil, no es fácil empezar a aplicar los conocimientos y aunque tengamos los pilares la práctica es necesaria, y cada día tendrán más retos, sin importar si son mujeres u hombres, pero si confían en ustedes y son determinados van a dar ese extra que se necesita”, reiteró la Alcaldesa.

Las y los próximos graduados de la carrera de Derecho cuestionaron a Maru Campos respecto a los retos que le llevó estudiar y los retos al momento de ser profesional, reiterando su agradecimiento por esta plática y a su vez, entregándole un reconocimiento por su participación.

