Mike Tyson vs Roy Jones Jr., dónde y a qué hora ver en vivo la pelea de exhibición

Mike Tyson vs Jones Jr. aseveraron que se tomarán esta contienda en serio y no como una mera exhibición.

Mike Tyson y Roy Jones Jr. obtuvieron hace unas semanas el permiso de la comisión atlética de California par volver al cuadrilátero, en vista de que su pelea será en términos estrictos una exhibición de los talentos con los que alguna vez brillaron en el boxeo.

Pero los excampeones, quienes tienen ahora más de 50 años, aseveraron que se tomarán esta contienda en serio y no como una mera exhibición.

“¿No es una pelea real? Tenemos a Mike Tyson contra Roy Jones. Voy a pelear y espero que él haga lo mismo. Eso es todo lo que necesitan saber”, dijo Tyson, durante una conferencia de prensa en línea.

Los promotores del combate anunciaron que que es un lujo que el Staples Center de Los Ángeles sea la sede que marcará el regreso de Tyson al boxeo para disputar un máximo de ocho asaltos ante Jones.

El último combate oficial de Tyson se remonta a junio de 2005. El otrora campeón indiscutible de los pesados no pelea por un título desde 1996.

Jones siguió combatiendo con regularidad hasta bien entrado en los 40 años, tiempo después de que terminó su reinado en los semipesados. Su pelea más reciente fue en febrero de 2018.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

La pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. se podrá disfrutar en México a través de ESPN y TV Azteca. Se tiene programado que la función arranque a partir de las 19:00 horas.

CARTELERA

Mike Tyson vs Roy Jones. Exhibición​Badou Jack vs Blake McKernan. Peso semipesadoViddal Riley vs Rashad CoulterJake Paul vs Nate Robinson. Exhibición

