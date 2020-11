Eliminación del fuero presidencial es puro show: diputado

El diputado federal por Chihuahua, Alan Falomir calificó como un show del presidente López Obrador el decir que se ahora se podrá procesar por delitos al mandatario como a cualquier ciudadano pues aún se mantiene la inmunidad procesal.

El legislador de Movimiento Ciudadano precisó que aunque no tenga fuero el fuero constitucional, hasta que no haya sentencia de un juez puede iniciar su proceso; “hay una diferencia muy grande entre decir que ya no hay ese privilegio para los políticos a que siga existiendo, está imposible que se pueda dar esta faramalla”.

Informó que los políticos siguen sin poder ser detenidos cuando haya una denuncia, a diferencia del ciudadano común y corriente donde se le detiene de inmediato.

“Si no hay prisión preventiva, sigue habiendo la garantía de impunidad, es pura parafernalia, es show del presidente decirle a la gente que no tiene fuero”, concluyó.

