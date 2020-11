Descenderá la temperatura durante fin de semana: Protección Civil Municipal

– Exhorta Municipio a protegerse y acatar recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

Hasta cuatro grados descenderá la temperatura durante este fin de semana, según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante que los chihuahuenses acaten las recomendaciones abajo señaladas para evitar complicaciones derivadas del frío.

El viernes será el día más cálido, con 26 grados Celsius como máxima y 10 como mínima, mientras que para sábado y domingo la temperatura bajará hasta los 4° C en ambos días, principalmente durante las noches y madrugadas, y la temperatura máxima será de 16 y 18 grados, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, coordinador del despacho de la dependencia municipal, exhortó a la comunidad a protegerse y acatar las indicaciones que emite constantemente la autoridad, a fin de evitar enfermedades respiratorias, además de las ya bien conocidas medidas para prevenir contagios por la actual pandemia COVID-19, lo que permitirá avanzar en la semaforización al color naranja.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

